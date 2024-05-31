Машков назвал Заворотнюк мужественным человеком
31 мая 202404:01
Народный артист России Владимир Машков выразил соболезнования матери, мужу и детям скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, Заворотнюк была по-настоящему любима зрителями Театра Олега Табакова, куда она пришла в 1993 году и за 11 лет и сыграла по меньшей мере в 18 спектаклях.
Машков назвал актрису трогательным и мужественным человеком, сражающимся с тяжелой болезнью.
Прощание с Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru