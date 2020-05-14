Путину рассказали о необычном методе лечения Заворотнюк
Институт молекулярной биологии Российской академии наук участвует в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом директор ИМБ Александр Макаров рассказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий.
По словам Макарова, изучив клетки опухоли Заслуженной артистки РФ, в институте определены вирусы, которые способны их убивать. При этом, состояние Заворотнюк пока не до такой степени тревожное, чтобы начинать применять такой, достаточно непростой, метод.
Институт молекулярной биологии в целом специализируется на технологиях лечения людей с терминальной стадией рака посредством вирусов. Как отмечает Ura.ru, с помощью такого подхода в институте уже получалось значительно продлить жизнь пациентам.
В прошлом году стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу со злокачественной опухолью мозга. В последствие её выписали с диагнозом — глиобластома. С тех пор она не появлялась на публике.
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