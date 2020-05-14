Путину рассказали о необычном методе лечения Заворотнюк

Институт молекулярной биологии в целом специализируется на технологиях лечения людей с терминальной стадией рака посредством вирусов. Как отмечает Ura.ru, с помощью такого подхода в институте уже получалось значительно продлить жизнь пациентам.

В прошлом году стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу со злокачественной опухолью мозга. В последствие её выписали с диагнозом — глиобластома. С тех пор она не появлялась на публике.

