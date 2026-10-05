Сухогруз затонул вне территориальных вод Румынии в Черном море

Сухогруз, на борту которого произошёл пожар, затонул вне территориальных вод Румынии в Чёрном море. Об этом сообщает румынский МВД.

МО РФ сообщило об уничтожении четырех сухогрузов ВСУ дронами «Герань-4 Сикер»

Отмечается, что в результате инцидента два человека погибли, ещё 11 членов экипажа были спасены.

По информации румынских СМИ, речь идёт о сухогрузе Royad Mammadov. Он следовал под флагом Федерации Сент-Китс и Невис с грузом украинского зерна из Измаила в итальянскую Равенну.

Ранее украинские БПЛА атаковали в Черном море турецкий сухогруз Reyhan Sari, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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