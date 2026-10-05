Сухогруз затонул вне территориальных вод Румынии в Черном море
Сухогруз, на борту которого произошёл пожар, затонул вне территориальных вод Румынии в Чёрном море. Об этом сообщает румынский МВД.
Отмечается, что в результате инцидента два человека погибли, ещё 11 членов экипажа были спасены.
По информации румынских СМИ, речь идёт о сухогрузе Royad Mammadov. Он следовал под флагом Федерации Сент-Китс и Невис с грузом украинского зерна из Измаила в итальянскую Равенну.
Ранее украинские БПЛА атаковали в Черном море турецкий сухогруз Reyhan Sari, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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