Наташа Королева рассказала об улучшении здоровья Заворотнюк

«Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — отметила певица.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу со злокачественной опухолью мозга. В последствие её выписали с диагнозом — глиобластома. С тех пор она не появлялась на публике.

