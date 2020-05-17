Наташа Королева рассказала об улучшении здоровья Заворотнюк
Российская певица Наташа Королева рассказала, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк «идет на поправку». Об этом артистка упомянула в эфире телеканала НТВ.
Наташа Королева – соседка Анастасии Заворотнюк по коттеджному поселку Крекшино в Подмосковье.
«Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — отметила певица.
Напомним, в прошлом году стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу со злокачественной опухолью мозга. В последствие её выписали с диагнозом — глиобластома. С тех пор она не появлялась на публике.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
282 тыс.+9 709 / сут.
Умерли
2 631+94 / сут.
Выздоровели
67 373+4 207 / сут.
- Путин увидел сохранение российской цивилизации в развитии технологий
- Доктор Мясников напомнил о самой эффективной мере защиты от коронавируса
- Синоптики призвали не ждать тепла до лета
- Наташа Королева рассказала об улучшении здоровья Заворотнюк
- В России прекратился рост инфицирования коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru