Наташа Королева рассказала об улучшении здоровья Заворотнюк

Российская певица Наташа Королева рассказала, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк «идет на поправку». Об этом артистка упомянула в эфире телеканала НТВ.

Наташа Королева – соседка Анастасии Заворотнюк по коттеджному поселку Крекшино в Подмосковье.

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«Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — отметила певица.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу со злокачественной опухолью мозга. В последствие её выписали с диагнозом — глиобластома. С тех пор она не появлялась на публике.

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Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
ТЕГИ:ПевицаАктрисаАнастасия Заворотнюк
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