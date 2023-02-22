СМИ: актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из частной онкологической клиники в Москве, сообщает «Комсомольская правда».

Дочь Заворотнюк резко высказалась о здоровье матери

Там она провела пять месяцев. Артистку забрал домой супруг Петр Чернышев. Все это время Заворотнюк лечили от последствий самой агрессивной формы опухоли головного мозга – глиобластомы. Случаем Заворотнюк занимались не только российские, но и зарубежные врачи, в том числе — специалисты из Израиля.

Ранее дочь Заворотнюк рассказала о влиянии антироссийских санкций на лечение матери.

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ФОТО: РИА Новости//Анна Сергеева
ТЕГИ:АктерыАнастасия Заворотнюк
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