СМИ: актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из частной онкологической клиники в Москве, сообщает «Комсомольская правда».
Там она провела пять месяцев. Артистку забрал домой супруг Петр Чернышев. Все это время Заворотнюк лечили от последствий самой агрессивной формы опухоли головного мозга – глиобластомы. Случаем Заворотнюк занимались не только российские, но и зарубежные врачи, в том числе — специалисты из Израиля.
Ранее дочь Заворотнюк рассказала о влиянии антироссийских санкций на лечение матери.
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