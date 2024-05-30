«Все в нее влюблялись»: Коллеги Заворотнюк рассказали, какой была актриса

Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после тяжелой болезни. По данным Telegram-канала Baza, близкие актрисы планируют провести прощание в театре, где Заворотнюк играла с 1993 по 2004 годы. Среди её ролей — Наденька из «Обыкновенной истории» и Варя из «Страстей по Бумбарашу».

После известий о смерти актрисы ее старшая дочь Анна поделилась в соцсетях семейной фотографией и попрощалась с мамой.

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», - написала Анна.

В последнее время Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость, пишет Telegram-канал Shot. Она очень похудела и почти не могла двигаться. Второй супруг Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв все время был рядом с актрисой. Свои последние месяцы жизни артистка провела в доме в поселке Крёкшино. Оттуда ее возили на необходимые медицинские процедуры.