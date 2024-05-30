«Все в нее влюблялись»: Коллеги Заворотнюк рассказали, какой была актриса
Перед смертью из-за опухоли в головном мозге Заворотнюк сильно похудела и почти не могла двигаться, две недели назад состояние актрисы резко ухудшилось.
Прощание с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк может пройти в Московском театре имени Олега Табакова, пишут СМИ.
Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после тяжелой болезни. По данным Telegram-канала Baza, близкие актрисы планируют провести прощание в театре, где Заворотнюк играла с 1993 по 2004 годы. Среди её ролей — Наденька из «Обыкновенной истории» и Варя из «Страстей по Бумбарашу».
После известий о смерти актрисы ее старшая дочь Анна поделилась в соцсетях семейной фотографией и попрощалась с мамой.
«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», - написала Анна.
В последнее время Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость, пишет Telegram-канал Shot. Она очень похудела и почти не могла двигаться. Второй супруг Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв все время был рядом с актрисой. Свои последние месяцы жизни артистка провела в доме в поселке Крёкшино. Оттуда ее возили на необходимые медицинские процедуры.
«В НЕЕ ВЛЮБЛЯЛИСЬ ВСЕ»
Коллеги Заворотнюк выражают соболезнования родным и близким актрисы, вспоминая теплые моменты совместной работы. Так, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ Валерий Баринов поделился, что в актрису влюблялись все мужчины.
«Она была очень хорошей актрисой, добрым, хорошим, отзывчивым человеком. Помню, она приходила еще на спектакль «Идиот», я с ней познакомился. Прошло уже больше 30 лет. Девчонка пришла с мамой, такая робкая. <…> В нее влюблялись все мужчины. Но она вела себя очень достойно. Каждое ее появление вызывало у меня теплые и приятные ощущения. Красивая, женственная и талантливая. Она была умна», - отметил Баринов.
Советский и российский актёр театра и кино, отец шоумена Ивана Урганта Андрей Ургант в свою очередь назвал кончину актрисы большой утратой.
«Большая утрата, мне посчастливилось быть знакомым с Настей, сниматься с ней в кино. Я играл взрослого мужчину, который влюблен в красивую, очаровательную, почти неприступную девушку. Считал это для себя большой честью. Мы не были близкими друзьями, но мой герой был в нее влюблен вместе с половиной страны. И она того стоила. Она была умница, красавица. Какие бы споры, сплетни не ходили - она была замечательным, добрым человеком. Работать с ней было одно наслаждение. Я разделяю скорбь всех близких ей людей, которые сейчас плачут. Я вместе с ними», - поделился актер.
Фигуристка Ирина Слуцкая, с которой Заворотнюк вела шоу «Ледниковый период», рассказала ТАСС, что актриса и вся ее семья боролись со страшным заболеванием до последнего.
«Ужасно все это осознавать, столько лет борьбы. Я знаю, как семья боролась, врачи использовали все возможности. Настя была очень яркой, профессиональной, она была очень хорошим человеком», - отметила спортсменка.
В августе 2019 года СМИ сообщили, что врачи нашли у Заворотнюк опухоль мозга. Семья актрисы долго отказывалась от комментариев, но позже родственники все же сообщили, что Анастасия проходит лечение от глиобластомы.
В 1993–2004 годах Заворотнюк была актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, в кино артистка дебютировала в 1991 году в главной роли в фильме «Машенька» по Набокову. Широкую известность актрисе принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня». Актриса также сыграла главные роли в фильмах «Код апокалипсиса», «Шекспиру и не снилось», «Неидеальная женщина», «Артефакт», «Дом на краю», «Жених по объявлению», «Мамы» и «Хозяйка «Белых ночей».
Актриса работала и на телевидении - была ведущей программ «Кухня для чайников», «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», а также «Лед и пламень».
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