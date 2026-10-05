Россиян призвали не радоваться обвалу цен на кофе на 30%
Рамаз Чантурия заявил НСН, что если через месяц цены на арабику вновь вырастут, то сегодняшнее падение на 30% вообще отыграется назад, и потребитель его никак не ощутит.
То, что сейчас котировки на арабику снизились на 30%, совершенно не значит, что до потребителя в России дойдет такое же снижение цен на кофе. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Мировые цены на арабику снизились на 25-30% за год на фоне рекордного урожая в Бразилии, которая является крупнейшим производителем этого сорта кофе. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Его слова приводят РИА Новости. Рамаз раскрыл, дойдет ли понижение до конечного потребителя и когда его ждать.
«Это же биржевая котировка, и тут все зависит от того, как цена усреднится в течение хотя бы полугодия. Компании закупают кофе практически ежедневно, и пока это снижение на 30% никак не влияет на цену в моменте. Компании используют кофе, который уже куплен давно. Нынешняя котировка на бирже является ориентиром для текущих сделок, которые преобразуются в России в виде кофе уже через 3-4 месяца. Если через месяц цены вырастут, то, соответственно, сегодняшнее 30-процентное даже не падение, а фиксация снижения на полугодие, может быть отыграно, и рынок потребления никак это не почувствует. Если эта цена зацепится на ближайшие несколько месяцев, то да, тогда через полгода себестоимость производства у нас понизится. Причем, это не будет 30% разово, так как у всех компаний все равно цены усредняются», — рассказал он.
Также он отметил, что в рекордном урожае в Бразилии есть и свои минусы, которые выливаются в серьезные задержки поставок кофейного сырья.
«Все сейчас наблюдают за тем, как Бразилия справится с этим рекордным урожаем. Есть проблема с портовой инфраструктурой, которая, как правило, бывает перегружена в основные моменты роста нагрузки на порт Сантос. Он является основным для отгрузок кофе на мировой рынок. Там сейчас недельные задержки. Так что что-то просто может вовремя не поступить на рынок, и сейчас многие компании мучаются именно с этим», — отметил он.
Напомним, что в августе Чантурия говорил НСН, что через полтора-два года биржевые цены на кофе должны пойти вниз благодаря расширению плантаций и инвестиций в эту сферу.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин поздравил Рязань с запуском филиала Национального центра «Россия»
- Далеко и без рыбок: Что ждет россиян на Средиземноморском курорте Египта
- Путин заявил о недопустимости раскола российского общества на элиту и остальных
- Женская сборная России сыграет на чемпионате мира по волейболу в США и Канаде
- Большинство украинцев высказались против второго срока президента Зеленского
- «Паровоз ушел!»: По кому ударит новое повышение утильсбора с 1 января
- Певец Родион Газманов рассказал, что в школе играл русского Микки Мауса
- Путин разрешил сделки с акциями «ЮниКредит Банка»
- Россиян призвали не радоваться обвалу цен на кофе на 30%
- Бойцы «Запад-Ахмат» рассказали об остатках групп ВСУ в волчанском котле