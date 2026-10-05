То, что сейчас котировки на арабику снизились на 30%, совершенно не значит, что до потребителя в России дойдет такое же снижение цен на кофе. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Мировые цены на арабику снизились на 25-30% за год на фоне рекордного урожая в Бразилии, которая является крупнейшим производителем этого сорта кофе. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Его слова приводят РИА Новости. Рамаз раскрыл, дойдет ли понижение до конечного потребителя и когда его ждать.