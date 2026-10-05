Дептранс Москвы обяжет курьеров проходить тест на знание ПДД
Курьеры в Москве с 15 октября начнут проходить обязательное тестирование на знание ПДД и стандартов работы. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.
Знания будут проверять с использованием созданной в 2021 году комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). Курьерам предстоит подтвердить знания правил безопасного вождения, в том числе движения на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности (СИМ), а также обязательного спешивания на пешеходных переходах.
Ещё одним пунктом станут знания сервисной этики, правил доставки и внешнего вида, в том числе личного транспорта. Для успешного прохождения теста потребуется правильно ответить минимум на 80% вопросов. После чего результат подгрузят в личный кабинет курьера - он будет действителен в течение года.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что аналогичная проверка уже действует для столичных таксистов. Курьеров, не прошедших тестирование, с 15 октября агрегаторы не будут допускать к выполнению заказов.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что если курьеров обязать получать права на электровелосипеды, они просто пересядут на самокаты.
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- Дептранс Москвы обяжет курьеров проходить тест на знание ПДД