Дептранс Москвы обяжет курьеров проходить тест на знание ПДД

Знания будут проверять с использованием созданной в 2021 году комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). Курьерам предстоит подтвердить знания правил безопасного вождения, в том числе движения на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности (СИМ), а также обязательного спешивания на пешеходных переходах.

Ещё одним пунктом станут знания сервисной этики, правил доставки и внешнего вида, в том числе личного транспорта. Для успешного прохождения теста потребуется правильно ответить минимум на 80% вопросов. После чего результат подгрузят в личный кабинет курьера - он будет действителен в течение года.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что аналогичная проверка уже действует для столичных таксистов. Курьеров, не прошедших тестирование, с 15 октября агрегаторы не будут допускать к выполнению заказов.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что если курьеров обязать получать права на электровелосипеды, они просто пересядут на самокаты.

