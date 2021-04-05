Стало известно о «второй жизни» актрисы Заворотнюк

3 апреля артистка отпраздновала свое 50-летие. Как следует из сообщения, в адрес Анастасии «пришло огромное количество поздравлений, пожеланий и просто море цветов». Родные Заворотнюк выразили благодарность врачам, которые совершают «настоящие рукотворные чудеса» и подарили Заворотнюк «вторую жизнь».

Тем временем, дочь Заворотнюк Анна сообщила, что хочет покинуть Россию. Как написала девушка в своем в Instagram, за свою жизнь она успела «сбежать» из Москвы в Лондон, перебраться в Нью-Йорк, однако вернулась в российскую столицу.

