Стало известно о «второй жизни» актрисы Заворотнюк
Близкие российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее лечащих врачей за подаренную «вторую жизнь», говорится в Instagram-аккаунте в ее поддержку, который ведется семьей и близкими Заворотнюк.
3 апреля артистка отпраздновала свое 50-летие. Как следует из сообщения, в адрес Анастасии «пришло огромное количество поздравлений, пожеланий и просто море цветов». Родные Заворотнюк выразили благодарность врачам, которые совершают «настоящие рукотворные чудеса» и подарили Заворотнюк «вторую жизнь».
Тем временем, дочь Заворотнюк Анна сообщила, что хочет покинуть Россию. Как написала девушка в своем в Instagram, за свою жизнь она успела «сбежать» из Москвы в Лондон, перебраться в Нью-Йорк, однако вернулась в российскую столицу.
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