Путин разрешил сделки с акциями «ЮниКредит Банка»

В документе говорится, что решение принято в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных орагнизаций».

Реорганизация АО «ЮниКредит Банк» разрешается в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером общества и совершение сделок по приобретению 100% акций АО. При этом не требуется «иных разрешений, решений, согласий и согласований».

Ранее Путин подписал указ о передаче во временное управление активы немецкой торговой сети Metro, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».