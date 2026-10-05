Путин разрешил сделки с акциями «ЮниКредит Банка»
Президент РФ Владимир Путин разрешил проведение сделок с продажей 100% акций АО «ЮниКредит Банк», принадлежащих UniCredit S.p.A. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
В документе говорится, что решение принято в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных орагнизаций».
Реорганизация АО «ЮниКредит Банк» разрешается в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером общества и совершение сделок по приобретению 100% акций АО. При этом не требуется «иных разрешений, решений, согласий и согласований».
Ранее Путин подписал указ о передаче во временное управление активы немецкой торговой сети Metro, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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