В Москве началось прощание с Анастасией Заворотнюк

В Москве в Покровском монастыре началась церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, сообщает ряд СМИ.

У храма выстроились длинные очереди поклонников и близких артистки. Известно, что на церемонию прибыли муж Заворотнюк Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл, а также мать. Среди присутствующих журналисты заметили и певицу Лолиту, артиста Геннадия Хазанова, дрессировщика Эдгарда Запашного и других знаменитостей.