В Москве началось прощание с Анастасией Заворотнюк

В Москве в Покровском монастыре началась церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, сообщает ряд СМИ.

У храма выстроились длинные очереди поклонников и близких артистки. Известно, что на церемонию прибыли муж Заворотнюк Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл, а также мать. Среди присутствующих журналисты заметили и певицу Лолиту, артиста Геннадия Хазанова, дрессировщика Эдгарда Запашного и других знаменитостей.

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Заворотнюк похоронят рядом с музыкантом Юрием Шатуновым и актером Валентином Гафтом на Троекуровском кладбище, хотя до этого актрису собирались похоронить на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, где находятся могилы ее отца и брата.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая от продолжительной болезни головного мозга.


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ФОТО: РИА Новости//Анна Сергеева
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