Шесть статуэток «Битвы» и «отмена» Шаламе: Как прошла церемония вручения «Оскара»
Фильм «Битва за битвой» собрал шесть статуэток «Оскар», трижды номинированный на премию режиссер Бронзит уступил премию канадцам, а неосторожные слова Шаламе о деятелях искусства стоили ему победы в битве за заветную статуэтку.
На церемонии «Оскар» главной награды — статуэтки в категории «Лучший фильм» — удостоилась картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» (One Battle After Another).
Кинокартина победила еще в пяти номинациях. Пол Томас Андерсон был удостоен награды за лучший адаптированный сценарий и как лучший режиссер. Шон Пенн получил награду за лучшую мужскую роль второго плана. Кассандра Кулукундис была отмечена наградой за лучший кастинг - в этой номинации награждали впервые.
В борьбе за номинацию «Лучший фильм» киноленте Андерсона противостояли ещё девять картин: фильм ужасов «Грешники» (Sinners) Райана Куглера, «Бугония» (Bugonia) Йоргоса Лантимоса, «F1» Джозефа Косински, «Франкенштейн» (Frankenstein) Гильермо дель Торо, получившая «Золотой глобус» в главной номинации «Хамнет: история, вдохновившая „Гамлета“» (Hamnet) Хлои Чжао, «Марти Великолепный» (Marty Supreme) Джоша Сэфди, бразильский триллер «Секретный агент» (The Secret Agent), скандинавская лента «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025) Йоакима Триера и «Сны поездов» (Train Dreams) Клинта Бентли.
«Битва за битвой» — это боевик с элементами чёрной комедии о Пэте Калхуне (в исполнении Леонардо Ди Каприо), участнике леворадикальной группировки, который пытается спасти свою дочь от полковника Стивена Локджо, объявившего на них охоту. Последнего сыграл Шон Пенн, удостоенный за эту работу «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
Помимо главного приза, были объявлены и другие лауреаты: «Сентиментальная ценность» получила награду как «Лучший международный фильм», а блокбастер «Аватар: пламя и пепел» (Avatar: Fire and Ash) Джеймса Кэмерона был отмечен за «Лучшие визуальные эффекты». Картина «Франкенштейн» завоевала сразу две статуэтки — за «Лучшие костюмы» и за «Лучший грим и причёски». Шведский композитор Людвиг Горанссон получил «Оскар» в категории «Лучший оригинальный саундтрек», а лента «F1» с Брэдом Питтом в главной роли победила в номинации «Лучший звук».
Российский режиссёр‑аниматор Константин Бронзит в третий раз оказался в числе номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», однако так и не завоевал статуэтку. Его мультфильм «Три сестры» соперничал за награду с несколькими картинами, в том числе с работой канадских режиссёров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски «Девушка, которая плакала жемчугом». Помимо них в номинации были представлены американский фильм «Вечнозелёный», ирландский «Пенсионный план» и французская лента «Бабочка». По итогам голосования Американская киноакадемия отдала предпочтение канадской картине — мультфильм Лэвиса и Щербовски получил заветную награду.
Сам мультипликатор в интервью НСН не исключал, что именно его работа сможет получить статуэтку, хотя анимации конкурентов тоже сильны.
«Этот фильм очень выстраданный, я делал его примерно семь лет. Судьба фильма на фестивалях была непростой. Шансы на победу усложнились, математически теперь один к пяти. Но они всегда есть. Я вижу остальных номинантов, всех посмотрел. Там есть работы послабее и посильнее. И англичане сильные, и французы сильные, американец сильный. Но шансы все равно есть», — заметил режиссер.
Кинокритик Давид Шнейдеров назвал новую номинацию Бронзита на «Оскар» главным событием.
«Это для нас должно быть главное событие, потому что у Бронзита это не первая попытка занять пьедестал на "Оскаре", но, на самом деле, абсолютно реальная. Он пошел на уникальный шаг, подписав в титрах себя псевдонимом, исходя из того, что его имя уже работает на него, и что, только благодаря наличию в титрах фамилии Бронзит, его мультфильм становится претендентом на какие-то награды. Он решил проверить качество своей работы. И тем не менее фильм получил номинацию на "Оскар"», — говорил кинокритик в беседе с НСН.
При этом Бронзит рассказывал, что отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм под Запад. По его словам анимация «Три сестры» не создавалась с оглядкой на какие-либо специальные требования или политическую повестку.
В то же время лучшим документальным фильмом признан «Господин Никто против Путина» об изменениях в российской школе после начала СВО, который в России тайно снимал челябинский учитель Павел Таланкин. В 2024 году он уехал из России, а сегодня в Лос-Анджелесе призвал «остановить все войны». Ранее эта же картина получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
«ОТМЕНА» ШАЛАМЕ
Одна из самых обсуждаемых интриг церемонии «Оскар» также подошла к концу. Тимоти Шаламе не сумел завоевать заветную статуэтку — награда ушла к Майклу Б. Джордану за роль в фильме «Грешники». Ряд наблюдателей усматривают связь между этим результатом и недавним скандалом, в который попал актёр: буквально за несколько дней до вручения премий он настроил против себя значительную часть представителей творческих профессий.
Причиной волны критики стали неосторожные слова Шаламе о деятелях искусства. В интервью Мэттью Макконахи для издания The Guardian (оно вышло примерно за две недели до «Оскара», где актёр был номинирован в категории «Лучший актёр» за фильм «Марти Великолепный») Тимоти рассуждал о поколенческих трендах. При этом он заметно принизил значение коллег из иных сфер искусства.
«Я не хочу работать в балете или опере или в любой другой индустрии, жизнь которой нужно поддерживать искусственно, даже если никому до неё нет дела», — сказал тогда актер.
Поняв, что его слова вызвали резонанс, Шаламе попытался сгладить ситуацию, но его реакция лишь усугубила положение. Артист отшутился, заявив, что «только что потерял 14% своей аудитории», и признал, что «без причины подставил себя под огонь». Примечательно, что сам Тимоти вырос в семье, тесно связанной с балетным искусством: его мама, сестра и бабушка в своё время были профессиональными артистками и активно выступали на сцене.
Несмотря на артистическое прошлое семьи, Шаламе не избежал последствий своих слов — реакция последовала моментально. В соцсетях поднялась волна возмущения: тысячи пользователей высказали негодование в адрес актёра. К дискуссии быстро подключились знаменитости. Вупи Голдберг назвала Шаламе «мальчишкой» и предупредила, что он рискует потерять куда больше, чем 14% аудитории. Актриса Джейми Ли Кертис опубликовала пост в поддержку артистов балета и оперы, а Ева Мендес поддержала её, поставив лайк.
Не остались в стороне и представители профессионального сообщества. Прима‑балерина New York City Ballet Меган Фэйрчайлд заявила, что киноактёр не вправе судить о сферах искусства, требующих «олимпийского уровня» мастерства. Артист балета Джовани Фурлан сопроводил видео с репетиции комментарием о том, что Шаламе «не продержался бы ни дня» в балетной профессии.
Ситуацию не обошли вниманием и крупные культурные организации. Сиэтлская опера запустила акцию: билеты на спектакль можно было купить со скидкой 14% по промокоду «Тимоти» — ироничный ответ на слова актёра о потере части аудитории.
Еще до вручения «Оскара» главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская говорила НСН, что заявления Шаламе об опере и балете вряд ли повлияют на дальнейшее развитие его актерской карьеры, хотя может лишить нескольких ролей в артхаусных проектах.
«Не думаю, что такие высказывания повлияют на его карьеру. Разве что в дальнейшем кто-то из продюсеров подумает, приглашать ли Шаламе в артхаусный проект. С неполиткорректными высказываниями сложнее, они на карьеру, конечно, влияют. Но в данном случае актер высказал свое отношение к определенным видам искусства, имеет право. Думаю, он по молодости просто неудачно выразился. Скорее имел в виду, что ему интересно работать на широкую аудиторию, в то время как балет и опера – искусство, которое привлекает достаточно узкий, но стабильный целевой сегмент. Но иногда и там появляются звезды, раздвигающие границы оперной и балетной сцены и собирающие стадионы. К примеру, Лучано Паваротти расширил аудиторию любителей оперы, его голос привлекал большее количество людей. Но плюс-минус аудитория этих видов искусства стабильна», — сказала тогда Ромодановская.
98‑я церемония награждения премией «Оскар» прошла в лос‑анджелесском театре Dolby (штат Калифорния).
История Американской академии кинематографических искусств и наук началась в 1927 году — её основал Луис Майер, стоявший у истоков кинокомпании Metro‑Goldwyn‑Mayer. Поначалу задача организации заключалась в урегулировании трудовых конфликтов в индустрии, но довольно скоро возникла идея учредить кинопремии, которые академия могла бы вручать как знак признания выдающихся достижений. Дебютная церемония состоялась 16 мая 1929 года: она прошла в Лос‑Анджелесе, в зале отеля Hollywood Roosevelt.
Горячие новости
- Над территорией России за ночь сбили 145 украинских БПЛА
- Шесть статуэток «Битвы» и «отмена» Шаламе: Как прошла церемония вручения «Оскара»
- В России мошенники пытаются блокировать iPhone через моды Telegram
- СМИ: Самолет загорелся в аэропорту после атаки под Тегераном
- Фильм «Наследник» возглавил кинопрокат в России за минувшие выходные
- В Лабинске произошло возгорание на нефтебазе из-за атаки БПЛА
- Теннисист Медведев уступил Синнеру в финале турнира «Мастерс» в США
- Россияне вдвое чаще продают квартиры для закрытия ипотеки
- Вручен «Оскар» за лучший фильм
- Джесси Бакли получила «Оскар» за лучшую женскую роль