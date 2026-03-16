Кинокартина победила еще в пяти номинациях. Пол Томас Андерсон был удостоен награды за лучший адаптированный сценарий и как лучший режиссер. Шон Пенн получил награду за лучшую мужскую роль второго плана. Кассандра Кулукундис была отмечена наградой за лучший кастинг - в этой номинации награждали впервые.

В борьбе за номинацию «Лучший фильм» киноленте Андерсона противостояли ещё девять картин: фильм ужасов «Грешники» (Sinners) Райана Куглера, «Бугония» (Bugonia) Йоргоса Лантимоса, «F1» Джозефа Косински, «Франкенштейн» (Frankenstein) Гильермо дель Торо, получившая «Золотой глобус» в главной номинации «Хамнет: история, вдохновившая „Гамлета“» (Hamnet) Хлои Чжао, «Марти Великолепный» (Marty Supreme) Джоша Сэфди, бразильский триллер «Секретный агент» (The Secret Agent), скандинавская лента «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025) Йоакима Триера и «Сны поездов» (Train Dreams) Клинта Бентли.



«Битва за битвой» — это боевик с элементами чёрной комедии о Пэте Калхуне (в исполнении Леонардо Ди Каприо), участнике леворадикальной группировки, который пытается спасти свою дочь от полковника Стивена Локджо, объявившего на них охоту. Последнего сыграл Шон Пенн, удостоенный за эту работу «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».



Помимо главного приза, были объявлены и другие лауреаты: «Сентиментальная ценность» получила награду как «Лучший международный фильм», а блокбастер «Аватар: пламя и пепел» (Avatar: Fire and Ash) Джеймса Кэмерона был отмечен за «Лучшие визуальные эффекты». Картина «Франкенштейн» завоевала сразу две статуэтки — за «Лучшие костюмы» и за «Лучший грим и причёски». Шведский композитор Людвиг Горанссон получил «Оскар» в категории «Лучший оригинальный саундтрек», а лента «F1» с Брэдом Питтом в главной роли победила в номинации «Лучший звук».