Удачи, веселья, Вербински: Берлинский кинофестиваль «взбодрили» комедией о борьбе с ИИ
Специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказывает о важнейшей премьере Берлинале.
Гор Вербински, автор «Пиратов Карибского моря» и «Ранго», не снимавший почти десять лет, триумфально вернулся в кино.
Обычный вечер, обычная закусочная в Лос-Анджелесе, обычные люди внутри, но внезапно двери открываются, в закусочную вваливается не очень опрятный бородач, весь в проводах, заявляет, что он из будущего и требует у собравшихся идти с ним спасать мир от искусственного интеллекта, иначе в будущем наступит конец света. Окружающие, бросив на него взгляд, быстро теряют к нему интерес (к психам в большом городе давно привыкли). Но уговорами и угрозами пришельцу все же удается ангажировать на свое сомнительное предприятие шестерых отчаявшихся. И они не прогадают. В том смысле, что спасать мир действительно придется красочно и громко. В этой борьбе за ценность простого человеческого контакта без помощи разнообразных девайсов выживут, разумеется, не все.
Гор Вербински - универсальный мастер и большой затейник, создавший такое разное кино, как первые три части «Пиратов Карибского моря», комедию «Мышиная охота», американский ремейк японского хоррора «Звонок» и мультфильм «Ранго», обладатель «Оскара», чьи проекты собрали в прокате в общей сложности около 3,76 млрд долларов. Его новый, выпущенный после большого перерыва фильм с оптимистическим названием «Удачи, веселья, не сдохни» («Good Luck, Have Fun, Don't Die») в Берлине показали в самой популярной у зрителя программе спецпоказов. В главных ролях оскаровский лауреат Сэм Рокуэлл, а также Майкл Пенья и Джуно Темпл.
Сюжет оригинальностью не блещет, но фильм с такой искренностью и азартом говорит о том, о чем давным-давно рассказывали в «Матрице» и в «Терминаторе», словно никто раньше о таком не снимал. Его герои наполнены столь бешеной энергией, словно совершают кругосветку, а не перемещаются до нужного им места всего то пять кварталов. «Удачи, веселья, не сдохни» уже показывали в США на внутренних кинофестивалях, так что премьера в Берлине не была мировой, но своей важности не потеряла. Фильм вызвал большой интерес у публики и у критики. Британская The Guardian отмечает, что захватывающему экшну Вербински «не помешала бы некоторая сдержанность», но при этом «трудно не наслаждаться этим энергичным безумным припадком». Влиятельное американское издание IndieWire называет его «сумбурным, но восхитительным приключением» и пишет, что это «не идеальный фильм, но он со всей своей избыточностью и недостатками выглядит чем-то, что создано человеком, и если это кажется вам недостаточной похвалой, то просто взгляните на ад искусственного интеллекта, в котором мы живем, чтобы убедиться в обратном». А немецкая Berliner Zeitung считает, что эта «фантастическая комедия настолько абсурдная, злобно смешная и совершенно безумная, насколько это вообще возможно для независимого фильма».
Что касается конкурса, то прессе и публике уже показали большинство из 22 претендующих на «Золотого Медведя» Берлинале фильмов. Согласно рейтингу международной критики, публикуемому в фестивальном журнале Screen, самая высокая оценка — 3,3 балла из четырех возможных, - у исторической драмы «Роза» («Rose») Маркуса Шляйнцера. Это третий фильм австрийского режиссера. Его дебют «Михаэль» в 2011 году попал в конкурс Каннского фестиваля. Второй фильм «Анджело» в 2018 году показали на фестивале в Торонто. И вот третий - «Роза», посвященный всем женщинам в европейской истории, которые по тем или иным причинам вынуждены были выдавать себя за мужчин и отправляться на войну, имеет отличные шансы получить «Золотого медведя» от одного из важнейших фестивалей мира. Самые низкие оценки — 1,3 балла, - у «Порождения ночи» («Nightborn») финской постановщицы Ханны Бергхольм, единственного хоррора в конкурсной программе фестиваля. Итоги 76 Берлинского кинофестиваля станут известны 21 февраля.
