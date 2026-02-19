Удачи, веселья, Вербински: Берлинский кинофестиваль «взбодрили» комедией о борьбе с ИИ

Гор Вербински - универсальный мастер и большой затейник, создавший такое разное кино, как первые три части «Пиратов Карибского моря», комедию «Мышиная охота», американский ремейк японского хоррора «Звонок» и мультфильм «Ранго», обладатель «Оскара», чьи проекты собрали в прокате в общей сложности около 3,76 млрд долларов. Его новый, выпущенный после большого перерыва фильм с оптимистическим названием «Удачи, веселья, не сдохни» («Good Luck, Have Fun, Don't Die») в Берлине показали в самой популярной у зрителя программе спецпоказов. В главных ролях оскаровский лауреат Сэм Рокуэлл, а также Майкл Пенья и Джуно Темпл.

Сюжет оригинальностью не блещет, но фильм с такой искренностью и азартом говорит о том, о чем давным-давно рассказывали в «Матрице» и в «Терминаторе», словно никто раньше о таком не снимал. Его герои наполнены столь бешеной энергией, словно совершают кругосветку, а не перемещаются до нужного им места всего то пять кварталов. «Удачи, веселья, не сдохни» уже показывали в США на внутренних кинофестивалях, так что премьера в Берлине не была мировой, но своей важности не потеряла. Фильм вызвал большой интерес у публики и у критики. Британская The Guardian отмечает, что захватывающему экшну Вербински «не помешала бы некоторая сдержанность», но при этом «трудно не наслаждаться этим энергичным безумным припадком». Влиятельное американское издание IndieWire называет его «сумбурным, но восхитительным приключением» и пишет, что это «не идеальный фильм, но он со всей своей избыточностью и недостатками выглядит чем-то, что создано человеком, и если это кажется вам недостаточной похвалой, то просто взгляните на ад искусственного интеллекта, в котором мы живем, чтобы убедиться в обратном». А немецкая Berliner Zeitung считает, что эта «фантастическая комедия настолько абсурдная, злобно смешная и совершенно безумная, насколько это вообще возможно для независимого фильма».