Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
30 апреля 202616:28
Необходимо построить мост на Сахалин, даже с учётом дороговизны проекта. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с представителями коренных малочисленных народов России он указал, что самым дорогим является даже не сам мост, «а прилегающая инфраструктура».
«Дорогая история... но всё равно сделать нужно», - заключил глава государства.
Ранее сенатор от Приморского края Александр Ролик заявил «Радиоточке НСН», что строительство автомобильного моста между Приморским краем и КНДР выходит на финишную прямую.
Горячие новости
- Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
- Двое россиян задержаны за «акции устрашения» против сотрудников Роскомнадзора
- Чем грозит появление «халяльного» поселка под Санкт-Петербургом
- «Ломают дрова»: Трунов раскрыл, что половина рынка косметологии находится в тени
- Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней
- Оплата по факту: Российским компаниям посоветовали нанимать «этичных» хакеров
- Страховщики одобрили увеличение выплат по ОСАГО до двух миллионов рублей
- «Вывернули глаз!»: Сергей Зверев прокомментировал пластику Анджелины Джоли
- Песков: Путин не приглашал Трампа на парад Победы
- Россиянам назвали две причины массового закрытия фитнес-центров