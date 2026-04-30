Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

Необходимо построить мост на Сахалин, даже с учётом дороговизны проекта. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Строительство НПЗ на Сахалине должно решить вопрос высоких цен на топливо на Дальнем Востоке

На встрече с представителями коренных малочисленных народов России он указал, что самым дорогим является даже не сам мост, «а прилегающая инфраструктура».

«Дорогая история... но всё равно сделать нужно», - заключил глава государства.

Ранее сенатор от Приморского края Александр Ролик заявил «Радиоточке НСН», что строительство автомобильного моста между Приморским краем и КНДР выходит на финишную прямую.

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
