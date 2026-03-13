По словам собеседницы НСН, Тимоти Шаламе, скорее всего, неудачно выразил мысль, но вряд ли стремился задеть артистов оперы, балета или аудиторию этих видов искусств.

«Не думаю, что такие высказывания повлияют на его карьеру. Разве что в дальнейшем кто-то из продюсеров подумает, приглашать ли Шаламе в артхаусный проект. С неполиткорректными высказываниями сложнее, они на карьеру, конечно, влияют. Но в данном случае актер высказал свое отношение к определенным видам искусства, имеет право. Думаю, он по молодости просто неудачно выразился. Скорее имел в виду, что ему интересно работать на широкую аудиторию, в то время как балет и опера – искусство, которое привлекает достаточно узкий, но стабильный целевой сегмент. Но иногда и там появляются звезды, раздвигающие границы оперной и балетной сцены и собирающие стадионы. К примеру, Лучано Паваротти расширил аудиторию любителей оперы, его голос привлекал большее количество людей. Но плюс-минус аудитория этих видов искусство стабильна», - сказала Ромодановская.

Ранее кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина в беседе с «Радиоточкой НСН» допустила, что лучшим фильмом на «Оскаре», вероятно, станет картина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли. При этом, по словам Альпериной, статуэтку за лучшую мужскую роль, скорее всего, получит Тимоти Шаламе.

