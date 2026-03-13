Все решено: Почему критика балета не отдалит Шаламе от «Оскара»
Огкомитет премии «Оскар», вероятно, уже выбрал победителей номинаций, пересмотр решения был бы возможен только на фоне исключительных высказываний номинантов, сказала НСН Нина Ромодановская.
Заявления актёра Тимоти Шаламе об опере и балете вряд ли повлияют на дальнейшее развитие его актерской карьеры, хотя может лишить нескольких ролей в артхаусных проектах, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Шаламе в беседе с Мэттью Макконахи для Variety и CNN сказал, что не хотел бы променять свою кинокарьеру на работу в балете или опере. По словам актера, это «невостребованные» виды искусства. В соцсетях допустили, что высказывание может стоить Шаламе победы на премии «Оскар». Он претендует на награду за лучшую мужскую роль в фильме «Марти Великолепный», церемония награждения состоится уже послезавтра - 15 марта. Однако Ромодановская отметила, что на данный момент такие заявления уже ни на что не повлияют.
«Такой вероятности уже нет. Голосование завершено, конверты приготовлены или готовятся. Только если бы он наговорил совсем глупостей, которые бы заставили оргкомитет "Оскара" принимать действительно принципиальные решения. Америка – свободная страна, он может говорить все, что хочет», - объяснила она.
По словам собеседницы НСН, Тимоти Шаламе, скорее всего, неудачно выразил мысль, но вряд ли стремился задеть артистов оперы, балета или аудиторию этих видов искусств.
«Не думаю, что такие высказывания повлияют на его карьеру. Разве что в дальнейшем кто-то из продюсеров подумает, приглашать ли Шаламе в артхаусный проект. С неполиткорректными высказываниями сложнее, они на карьеру, конечно, влияют. Но в данном случае актер высказал свое отношение к определенным видам искусства, имеет право. Думаю, он по молодости просто неудачно выразился. Скорее имел в виду, что ему интересно работать на широкую аудиторию, в то время как балет и опера – искусство, которое привлекает достаточно узкий, но стабильный целевой сегмент. Но иногда и там появляются звезды, раздвигающие границы оперной и балетной сцены и собирающие стадионы. К примеру, Лучано Паваротти расширил аудиторию любителей оперы, его голос привлекал большее количество людей. Но плюс-минус аудитория этих видов искусство стабильна», - сказала Ромодановская.
Ранее кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина в беседе с «Радиоточкой НСН» допустила, что лучшим фильмом на «Оскаре», вероятно, станет картина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли. При этом, по словам Альпериной, статуэтку за лучшую мужскую роль, скорее всего, получит Тимоти Шаламе.
