Жильцы любого коттеджного поселка могут установить собственные правила проживания, если они не нарушают общественный порядок. Однако такие коммуны могут быть вредными для общества, рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с НСН.



Коттеджный поселок «Ламбери» во Всеволожском районе Ленинградской области будет построен по нормам шариата. Религиозные предписания напрямую повлияют на облик жилья: в коттеджах предусмотрены специальные зоны для молитв, дворы сделают изолированными, чтобы обеспечить приватность для женщин. Жизнь внутри поселка также подчинят правилам: на территории запретят продажу алкоголя и организацию развлекательных мероприятий, классифицируемых как «харамные», то есть запрещенные с точки зрения ислама. Об этом сообщили на официальном сайте застройщика. Соловьева не удивила такая история.