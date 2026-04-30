Чем грозит появление «халяльного» поселка под Санкт-Петербургом
Никто не запрещает формировать религиозные общины в рамках земельных товариществ, но есть нюансы, заявил НСН Иван Соловьев.
Жильцы любого коттеджного поселка могут установить собственные правила проживания, если они не нарушают общественный порядок. Однако такие коммуны могут быть вредными для общества, рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с НСН.
Коттеджный поселок «Ламбери» во Всеволожском районе Ленинградской области будет построен по нормам шариата. Религиозные предписания напрямую повлияют на облик жилья: в коттеджах предусмотрены специальные зоны для молитв, дворы сделают изолированными, чтобы обеспечить приватность для женщин. Жизнь внутри поселка также подчинят правилам: на территории запретят продажу алкоголя и организацию развлекательных мероприятий, классифицируемых как «харамные», то есть запрещенные с точки зрения ислама. Об этом сообщили на официальном сайте застройщика. Соловьева не удивила такая история.
«Такие общины уже есть, так как законодательству это не противоречит. Это дело застройщика, который остается управлять этим поселком. Если человек не хочет там жить, то никак проблем нет. Что касается правил, то все собственники могут установить их единогласно на собрании жильцов. Это позволяет использовать те или иные нормы, которые будут регулировать все, что угодно: строительство, высоту заборов, уровень шума. Такое возможно в каждом поселке. Главное, чтобы не нарушался общественный порядок. Поэтому поставщиков товаров они тоже могут выбрать сами, это их свобода. Но другой вопрос, нужны ли такие анклавы для общества в целом. Я не знаю, какую полезную социальную функцию они будут нести. Если это станет враждебным гетто с высокомерием к тем, кто живет вокруг или начнется конфликт с местными, агрессия, подозрительное отношение, то это абсолютно вредно для нравственной и политической обстановки в регионе и стране в целом», — отметил он.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в эфире НСН назвал путем к гетто возрождение доходных домов в России.
Горячие новости
- В «Максе» назвали ошибкой признание мессенджера шпионским ПО
- Психолог раскрыла, когда пластическая операция может навредить психике
- Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
- Двое россиян задержаны за «акции устрашения» против сотрудников Роскомнадзора
- Чем грозит появление «халяльного» поселка под Санкт-Петербургом
- «Ломают дрова»: Трунов раскрыл, что половина рынка косметологии находится в тени
- Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней
- Оплата по факту: Российским компаниям посоветовали нанимать «этичных» хакеров
- Страховщики одобрили увеличение выплат по ОСАГО до двух миллионов рублей
- «Вывернули глаз!»: Сергей Зверев прокомментировал пластику Анджелины Джоли