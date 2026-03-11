«Грязным деньгам» Гая Ричи предрекли успех в российском прокате
На май 2026 года российские продюсеры не планируют крупных кинорелизов, однако в какую дату бы ни выходили фильмы Гая Ричи, они всегда найдет своего зрителя, сказал НСН Роман Исаев.
Фильмы Гая Ричи занимают отдельное место в сердцах российских зрителей, такие проекты могут собирать успешную кассу на любой дате проката, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Новый фильм режиссера Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат в мае 2026 года, сообщили НСН в пресс-службе «Кинопоиск». Главные роли в проекте исполнили Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. По сюжету, когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, агенты Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой. Для этого им приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а затем — отправиться на остров Салазара, проявив навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Исаев допустил, что у нового фильма Ричи есть все шансы на успех в российском прокате.
«Фильм Гая Ричи — всегда отдельное явление на культурном небосклоне. В какую бы дату он ни выходил, он всегда собирает заслуженное внимание зрителей. В мае 2026 года каких-то мегакрупных проектов от российских продюсеров не выходит, репертуар достаточно ровный. Думаю, новый фильм Ричи покажет нормальный результат в эту дату. В майский период люди достаточно активно потребляют контент. Мы помним, что и «Министерство неджентльменских дел» (фильм вышел в российский прокат 13 мая 2024 года и заработал 445,8 миллиона рублей. Изначально картина была заявлена на апрель, но Минкультур РФ отказало в прокатном удостоверении для картины, ссылаясь на то, что на эту же дату заявлен отечественный фильм похожей тематики «Блиндаж» — прим. НСН) выходило в мае, свою аудиторию картина собрала», — сказал он.
По словам собеседника НСН, само имя Гая Ричи — знак качества в жанре криминальных комедий.
«У фильмов Гая Ричи достаточно широкая аудитория в молодежном возрастном сегменте, да и за ее пределами. Его фильмы смотрит разнообразный зритель. Имя Гая Ричи — определенный знак качества в своем жанре криминальных комедий, интересных, ярких историй. Не сомневаюсь, что у нового фильма все будет хорошо», — добавил он.
Ранее продюсер фильмов Гая Ричи Айван Эткинсон рассказал «Радиоточке НСН», что режиссер знает об особой любви российской аудитории к его фильмов. Столь большая популярность картин в России, по словам Эткинсона, связана с тоном повествования и юмором, который свойственен проектам Ричи.
Горячие новости
- «Грязным деньгам» Гая Ричи предрекли успех в российском прокате
- В Госдуме заявили, что COVID-19 уже не опаснее гриппа
- «Бьют копытом, как кони!»: Сезон электросамокатов в Москве стартует до конца марта
- Плакал Болливуд: Почему российский зритель не жалует индийской кино
- Кабмин попросили о налоговых послаблениях для управляющих компаний в сфере ЖКХ
- Квартира в многоэтажке в Сочи загорелась из-за падения обломков БПЛА
- В Госдуме назвали последствия перекрытия Ормузского пролива
- МИД РФ назвал неслучайным совпадение атаки на Брянск с сигналами США по Украине
- Плесень, «кофе» и потоп: Город Сокол жалуется на воду, а в Подольске залило дом
- Третьяковская галерея опровергла повреждение экспонатов из-за протечки крыши