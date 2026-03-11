Новый фильм режиссера Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат в мае 2026 года, сообщили НСН в пресс-службе «Кинопоиск». Главные роли в проекте исполнили Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. По сюжету, когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, агенты Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой. Для этого им приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а затем — отправиться на остров Салазара, проявив навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Исаев допустил, что у нового фильма Ричи есть все шансы на успех в российском прокате.

«Фильм Гая Ричи — всегда отдельное явление на культурном небосклоне. В какую бы дату он ни выходил, он всегда собирает заслуженное внимание зрителей. В мае 2026 года каких-то мегакрупных проектов от российских продюсеров не выходит, репертуар достаточно ровный. Думаю, новый фильм Ричи покажет нормальный результат в эту дату. В майский период люди достаточно активно потребляют контент. Мы помним, что и «Министерство неджентльменских дел» (фильм вышел в российский прокат 13 мая 2024 года и заработал 445,8 миллиона рублей. Изначально картина была заявлена на апрель, но Минкультур РФ отказало в прокатном удостоверении для картины, ссылаясь на то, что на эту же дату заявлен отечественный фильм похожей тематики «Блиндаж» — прим. НСН) выходило в мае, свою аудиторию картина собрала», — сказал он.