«Грязным деньгам» Гая Ричи предрекли успех в российском прокате

На май 2026 года российские продюсеры не планируют крупных кинорелизов, однако в какую дату бы ни выходили фильмы Гая Ричи, они всегда найдет своего зрителя, сказал НСН Роман Исаев.

Фильмы Гая Ричи занимают отдельное место в сердцах российских зрителей, такие проекты могут собирать успешную кассу на любой дате проката, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Сценарист Гая Ричи допустил совместные проекты с режиссерами и актерами из РФ

Новый фильм режиссера Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат в мае 2026 года, сообщили НСН в пресс-службе «Кинопоиск». Главные роли в проекте исполнили Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. По сюжету, когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, агенты Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой. Для этого им приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а затем отправиться на остров Салазара, проявив навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Исаев допустил, что у нового фильма Ричи есть все шансы на успех в российском прокате.

«Фильм Гая Ричи всегда отдельное явление на культурном небосклоне. В какую бы дату он ни выходил, он всегда собирает заслуженное внимание зрителей. В мае 2026 года каких-то мегакрупных проектов от российских продюсеров не выходит, репертуар достаточно ровный. Думаю, новый фильм Ричи покажет нормальный результат в эту дату. В майский период люди достаточно активно потребляют контент. Мы помним, что и «Министерство неджентльменских дел» (фильм вышел в российский прокат 13 мая 2024 года и заработал 445,8 миллиона рублей. Изначально картина была заявлена на апрель, но Минкультур РФ отказало в прокатном удостоверении для картины, ссылаясь на то, что на эту же дату заявлен отечественный фильм похожей тематики «Блиндаж» прим. НСН) выходило в мае, свою аудиторию картина собрала», — сказал он.
От «Мстителей» до «Дюны»: Названы самые ожидаемые иностранные фильмы 2026 года

По словам собеседника НСН, само имя Гая Ричи — знак качества в жанре криминальных комедий.

«У фильмов Гая Ричи достаточно широкая аудитория в молодежном возрастном сегменте, да и за ее пределами. Его фильмы смотрит разнообразный зритель. Имя Гая Ричи — определенный знак качества в своем жанре криминальных комедий, интересных, ярких историй. Не сомневаюсь, что у нового фильма все будет хорошо», — добавил он.

Ранее продюсер фильмов Гая Ричи Айван Эткинсон рассказал «Радиоточке НСН», что режиссер знает об особой любви российской аудитории к его фильмов. Столь большая популярность картин в России, по словам Эткинсона, связана с тоном повествования и юмором, который свойственен проектам Ричи.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кадр из фильма Гая Ричи "Грязные деньги"/Предоставлено пресс-службой "Кинопоиска"
ТЕГИ:КинотеатрКино

Горячие новости

Все новости

партнеры