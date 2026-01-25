«Оскар» — за «Битвой»: Шнейдерова не удивили 16 номинаций «Грешников» на премию

При этом кинокритик перечислил основных претендентов на «Оскар» в этом году.

«Очень интересная борьба будет между Хоакином Фениксом и Шоном Пеном за "Лучшую мужскую роль второго плана" в фильме "Битва за битвой", и, конечно, Тимоти Шаламе с Леонардо Ди Каприо в номинации "Лучшая мужская роль". На мой взгляд, очевидно, что фильм Пола Томаса Андерсона получит "Оскар". Я лично знаком с Полом Томасом Андерсоном. Мы познакомились с ним, когда он выпускал картину "Ночи в стиле буги". Он чрезвычайно вдумчивый, дотошный, невероятно талантливый парень», - сказал Шнейдеров.

Между тем, его не удивили 16 номинаций «Грешников» на «Оскар».