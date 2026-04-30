Бизнес или медицина? Почему в России сложно наказать пластического хирурга за ошибку
Игорь Трунов заявил НСН, что 13% пластических операций заканчивается судебными исками.
Почти 50% пациентов с искалеченной внешностью после пластики не обращаются в суд, а возбужденные уголовные дела на хирургов, как правило, заканчиваются просто штрафами. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
«13% операций заканчивается судебными исками, а 48% пациентов с неудачной пластикой вообще не обращаются в суд. Почему не обращаются? Не реагирует правоохранительная система. У нас в год по хирургии возбуждается где-то 4-5 уголовных дел. Но, если хирург положительно характеризуется, такое произошло в первый раз, то вероятность, что посадят, равна нулю. Как правило ограничиваются штрафами. Поэтому есть такая безнаказанность, а рынок огромный. Здесь мы подходим к ключевой составляющей. Это медицинская услуга, требующая медицинского образования и лицензии, однако вопрос: это медицина или оказание услуг? Это бизнес или медицина? Так что есть вопрос в идентификации», - рассказал он.
Ранее Трунов заявил НСН, что сегодня около 55% различных косметологических препаратов находятся «в тени», а многие клиники работают без официальной лицензии, отсюда и изуродованные лица.
