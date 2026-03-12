Ранее Тимоти Шаламе в беседе с Мэттью Макконахи для Variety и CNN сказал, что не хотел бы променять свою кинокарьеру на работу в балете или опере, где говорят: «Давайте поддержим это, хотя уже никому нет дела». По словам актера, это «невостребованные» виды искусства. Заявление спровоцировало критику. В соцсетях допускают, что высказывание может стоить Шаламе победы на премии «Оскар». Он претендует на награду за лучшую мужскую роль в фильме «Марти Великолепный». Янина не удивило такое заявление актера.

«Во-первых, неудивительно, не просто так говорят, что это элитарное искусство. Во-вторых, чтобы в этом разбираться, надо иметь чуть-чуть образования за плечами. Не три класса церковно-приходской школы. Не знаю, какое образование у этой многоуважаемой звезды. С оперой и балетом, как с вином, с любым чем-то непривычным надо сначала попробовать, понять, потом наработать в себе какой-то потенциал, насмотреться. Чем больше ходишь, тем больше понимаешь. Не знаю, как часто Шаламе бывал в театре и что видел, что ему показали», - объяснил он.