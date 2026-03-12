«Нужно чуть-чуть образования»: Солист Большого театра уличил Шаламе в пиаре на балете
В театры опера и балета нередко продают даже стоячие места, что подтверждает востребованность этого искусства, сказал НСН Геннадий Янин.
Опера и балет востребованы у зрителя, что подтверждают заполненные залы театров по всему миру, однако понять это элитарное искусство можно, только обладая насмотренностью и определенным уровнем образования. Об этом в беседе с НСН заявил заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин.
Ранее Тимоти Шаламе в беседе с Мэттью Макконахи для Variety и CNN сказал, что не хотел бы променять свою кинокарьеру на работу в балете или опере, где говорят: «Давайте поддержим это, хотя уже никому нет дела». По словам актера, это «невостребованные» виды искусства. Заявление спровоцировало критику. В соцсетях допускают, что высказывание может стоить Шаламе победы на премии «Оскар». Он претендует на награду за лучшую мужскую роль в фильме «Марти Великолепный». Янина не удивило такое заявление актера.
«Во-первых, неудивительно, не просто так говорят, что это элитарное искусство. Во-вторых, чтобы в этом разбираться, надо иметь чуть-чуть образования за плечами. Не три класса церковно-приходской школы. Не знаю, какое образование у этой многоуважаемой звезды. С оперой и балетом, как с вином, с любым чем-то непривычным надо сначала попробовать, понять, потом наработать в себе какой-то потенциал, насмотреться. Чем больше ходишь, тем больше понимаешь. Не знаю, как часто Шаламе бывал в театре и что видел, что ему показали», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, популярность оперы и балета подтверждают полные залы.
«В драмтеатре может играть один актер, себестоимость такого спектакля крайне мала. Затраты на огромные спектакли, гран-балеты, пятиактные оперы колоссальные, они хоть как-то должны окупаться, поэтому билеты часто бывают недешевыми. Несмотря на это, как правило, зал полностью заполнен. Это серьезный показатель, потому, что мы работаем ради зрительского интереса, не только ради профессиональных амбиций. В США залы тоже не пустые. К примеру, если Тимоти Шаламе придет в Metropolitan Opera (оперный театр в Нью-Йорке. – Прим. НСН), явно не получит пустой зал. Там даже продаются места просто постоять за последними рядами. Это говорит об интересе к этому виду искусства. Подобные высказывания – пиар. Теперь я даже узнал, кто такой Тимоти Шаламе, хотя это совершенно не заслуживает внимания. Если ему неинтересно мое искусство, почему я должен интересоваться его искусством?», - заметил Янин.
Ранее прима-балерина Большого театра Евгения Образцова рассказала «Радиоточке НСН», что сегодня балетная публика сильно помолодела. При этом молодежь ходит на балет регулярно, это событие перестало быть грандиозным выходом в свет, которое планируют за много месяцев.
