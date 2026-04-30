ОТ КОЗЛОВСКОГО ДО МАТВЕЕВА

Онлайн-кинотеатр Wink тоже заготовил драму, только спортивную. Уже 30 апреля в онлайн-кинотеатре представили первую серию сериала «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. В дальнейшем эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам.

В центре сюжета история молодой теннисистки Кати в исполнении Полины Гухман. Она вынужденно бросила профессиональный спорт и зарабатывает, обыгрывая состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из поединков становится спортивный тренер Игорь Стрельников. Герой Данилы Козловского давно мечтал найти по-настоящему одаренного спортсмена и предлагает Кате шанс вернуться в мир большого спорта.

Выход первой серии рассеял миф о том, что «Первая ракетка» в чем-то будет схожа с фильмом «Претенденты» с Зендеей в главной роли. Если зарубежное кино рассказывает о драме, основанной на любовном треугольнике, то главная героиня «Первой ракетки» сталкивается болезнью, которая может привести к потере зрения. Потому теннис становится для нее уже не просто любимым видом спорта, но и способом заработать на лечение.

Как рассказал НСН режиссер сериала Евгений Корчагин, работа потребовала целых 70 съемочных смен, поскольку создатели стремились уделить внимание не только накалу драмы, но и теннису. К слову, это первый российский сериал об этом виде спорта. Консультантом проекта выступил тренер и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев. Одну из ролей в проекте даже сыграла юниорка Алина Юнева, которая ради роли специально тренировалась с актерским коучем.

Съемки сериалы в том числе проходили в Дубае, что добавило сложностей на фоне развития конфликта на Ближнем Востоке.