Приговор, Берлин и теннис: Какие сериалы россияне посмотрят в мае
Среди самых долгожданных сериалов мая – спортивная драма с Данилой Козловским, новая криминальная экшн-драма со звездой проекта «Хрустальный» Антоном Васильевым, третий сезон «Инспектора Гаврилова» и не только.
На начало мая традиционно выпадает больше выходных, чем на прочие недели, и это хороший повод для просмотра нового сериала. Так, вероятно, посчитали онлайн-кинотеатры и подготовили для аудитории проекты разного жанра. В последний месяц весны выходят драмы, комедии, также не обойдется и без криминальных драм.
ПО СЛЕДАМ «ХРУСТАЛЬНОГО»
Для тех, кто вместе с Евгением Баженовым (Badcomedian) являются фанатом сериала «Хрустальный», онлайн-кинотеатр «Кион» представит новую криминальную экшн-драму «Приговор».
В главной роли, как и в «Хрустальном» - Антон Васильев. По сюжету его герой Савва 22 года назад связался с преступниками и был обвинен в убийстве. Выйдя на свободу, он решает завязать с криминалом и начать тихую жизнь с любимой. Однако Савву втягивают в разборки, шантажируют и лишают надежды на светлое будущее. Ослепленный местью, он решает расследовать тайны прошлого и найти тех, кто разрушил его жизнь. История покажет моральный конфликт между желанием сохранить человечность и искушением ответить злом на зло.
Помимо Васильева в сериале снимались Игорь и Григорий Верник, Карина Андоленко, Анна Котова, Роман Маякин, Владимир Виноградов, Кирилл Русин и другие. Режиссером проекта выступил Денис Карышев («Законник», «Киллер», «Рикошет»), знающий толк в криминальных драмах. Первые четыре серии появятся на стриминге 1 мая. В дальнейшем еженедельно по пятницам будет выходить по два эпизода, а затем сериал также покажут в эфире телеканала НТВ.
ОТ КОЗЛОВСКОГО ДО МАТВЕЕВА
Онлайн-кинотеатр Wink тоже заготовил драму, только спортивную. Уже 30 апреля в онлайн-кинотеатре представили первую серию сериала «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. В дальнейшем эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам.
В центре сюжета история молодой теннисистки Кати в исполнении Полины Гухман. Она вынужденно бросила профессиональный спорт и зарабатывает, обыгрывая состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из поединков становится спортивный тренер Игорь Стрельников. Герой Данилы Козловского давно мечтал найти по-настоящему одаренного спортсмена и предлагает Кате шанс вернуться в мир большого спорта.
Выход первой серии рассеял миф о том, что «Первая ракетка» в чем-то будет схожа с фильмом «Претенденты» с Зендеей в главной роли. Если зарубежное кино рассказывает о драме, основанной на любовном треугольнике, то главная героиня «Первой ракетки» сталкивается болезнью, которая может привести к потере зрения. Потому теннис становится для нее уже не просто любимым видом спорта, но и способом заработать на лечение.
Как рассказал НСН режиссер сериала Евгений Корчагин, работа потребовала целых 70 съемочных смен, поскольку создатели стремились уделить внимание не только накалу драмы, но и теннису. К слову, это первый российский сериал об этом виде спорта. Консультантом проекта выступил тренер и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев. Одну из ролей в проекте даже сыграла юниорка Алина Юнева, которая ради роли специально тренировалась с актерским коучем.
Съемки сериалы в том числе проходили в Дубае, что добавило сложностей на фоне развития конфликта на Ближнем Востоке.
Со схожей ситуацией столкнулась и творческая команда сериала «Заложник, ведь съемки драмы проходили в ОАЭ, Турции и России.
Сюжет перенесет зрителя в Москву 2014 года. Успешный финансовый аналитик Максим Пожарский, которого на экране воплотил Максим Матвеев, помогает богатеть обеспеченным людям. Внезапно его мире меняется, когда единственный близкий человек, сестра Нина, пропадает на Ближнем Востоке и оказывается в плену. Решить вопрос с помощью денег не удается, и герой сам вынужден отправиться Сирию. Страна же в этот момент охвачена внутренними и внешними конфликтами.
На границе Пожарского похищают повстанцы, и, чтобы спастись, он заключает опасную сделку с боевиком Саидом. Максим начинает зарабатывать для него миллионы и все больше запутывается в местных реалиях, не понимая, кто и во имя чего проливает кровь.
Помимо Максима Матвеева в проекте снимались Дарья Авратинская и известный ливанский актер Николас Муавад. Он, к слову, присутствовал на московской премьере сериала.
На данный момент на «Кинопоиске» доступно 2 эпизода сериала из 6, новые серии будут выходить по субботам.
С «РАДАРОМ» И БЕРЛИНОМ
В мае не поскупился на премьеры и онлайн-кинотеатр Okko. Помимо финала детективного триллера «Черная графиня», намеченного на 7 и 14 мая, зрителей также ждет продолжение сериала «Радар». Как отмечал в интервью НСН Константин Смирнов, проект вдохновлен «Очень странными делами», при этом основан на советской фантастике.
Действие разворачивается в 1988 году в небольшом советском городе рядом с мощным радаром системы ПРО. После падения загадочного объекта трое шестиклассников отправляются на поиски метеорита. Один из мальчиков теряется в лесу, что запускает цепь странных событий. В частности, некоторые жители города начинают вести себя подозрительно: совершают необычные поступки и говорят непонятные вещи. Поначалу дети думают, что столкнулись со шпионами или диверсантами, но правда оказывается куда более пугающей. И это - история по мотивам книги Александра Мирера «Главный полдень».
В главных ролях Виктория Исакова, Александр Ильин‑мл., Владислав Абашин, Денис Косиков, Анатолий Кот и не только. В апреле зрителям представили сразу три премьерных эпизода. Четвертый появится на стриминге уже 1 мая, в дальнейшем новые серии также будут выходить по пятницам.
В конце апреля Okko также представил политический детектив с элементами шпионского триллера «Берлин’23». Это продолжение проекта «Варшава’21».
По сюжету действия развиваются в начале 2013 года. Кризис-менеджер Вячеслав Васильев, успешно выполнивший миссию в Варшаве, отправляется в Берлин. В Германии герою предстоит обеспечить работу опустевшего посольства и предотвратить глобальный конфликт в Европе. По сведениям российской разведки, министр обороны Германии Беккер втайне от правительства создает специальные отряды наемников для участия в войне против Российской Федерации Поможет Васильеву со столь непростой задачей оперативник спецслужб Сергей Ненашев.
Режиссером проекта выступил Всеволод Аравин («След», «Постучись в мою дверь в Москве»). В главных ролях - Дмитрий Миллер, Дмитрий Куличков, Сергей Гузеев, Юрий Беляев, Ольга Ломоносова, Игорь Хрипунов и другие. Первые три серии уже доступны для просмотра, в дальнейшем эпизоды будут выходить еженедельно по средам.
В конце последнего весеннего месяца онлайн-кинотеатр представит куда более мрачную историю – четвертый сезон сериала «След Чикатило» от продюсера Сарика Андреасяна.
Сюжет продолжения разворачивается в начале 2000-х годов на юге России, недалеко от тех мест, где когда-то орудовал сам Чикатило. Путешественники, которые направляются на черноморские курорты, становятся жертвами жестоких убийц. Преступники не щадят ни женщин, ни стариков, ни детей, при этом не оставляют зацепок. В это время следователь Виталий Витвицкий с беременной женой Ириной Овсянниковой отправляются в отпуск в Крым и сами попадают в лапы преступников.
К своим ролям вернуться Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин. Режиссером-постановщиком выступил Гога Мамаджанян («Неприличные гости»). Премьера первого эпизода намечена на 21 мая.
КОМЕДИЙНЫЙ ПОДРЯД
За комедии в мае явно отвечает Start. Например, в онлайн-кинотеатре уже можно увидеть восемь эпизодов сериала «Где лифт?». Картина рассказывает историю жителей девятиэтажки, которые однажды обнаруживают пропажу лифт. Домохозяйка, мать двоих сыновей и по совместительству старшая по подъезду Надежда смело берется за расследование. Погружаясь в дело, героиня также узнает все больше подробностей о соседских тайнах и интригах.
Главные роли исполнили Анна Уколова («Волшебный участок»), Максим Тимонин («Три кота»), Леонид Антипов и Геннадий Смирнов («Золотое дно»). Режиссером выступил автор сериала «Два холма» Сергей Малюгов. Девятая и десятая серии станут доступны для просмотра 4 мая.
На 11 мая намечена премьера третьего сезона комедии «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым в главной роли. По сюжету Гаврилов начнет новую жизнь после годичной комы. Среди прочего, например, решит баллотироваться в мэры. При этом на горизонте появится гость из прошлого - отец главного героя, криминальный авторитет Ворон (Алексей Гуськов).
Помимо Екатерины Стуловой, Дениса Власенко, Виктории Заболотной и других звезд проекта в третьем сезоне также можно будет увидеть Павла Савинкова и Софью Каштанову.
Комедийный тон отчасти поддержит и онлайн-кинотеатр Premier. Среди новинок платформы - «Свободна по неосторожности» со Светланой Ходченковой. Ее героиня – примерная жена и мать узнает об измене мужа, а затем случайно убивает его в момент бурной страсти. Стремясь не угодить в тюрьму и не оставить детей сиротами, она прячет тело и начинает новую жизнь со следователем. Тот в свою очередь пытается выяснить, куда же пропал ее супруг.
Вторая новинка Premier – драма «Простые истины». Главный герой Иван Иванович устраивается смотрителем маяка, чтобы уехать подальше от цивилизации и жить в гармонии с природой и самим собой. Однако его покой не продлится долго, поскольку каждый день к Ивану приезжают посетители из разных уголков страны, в надежде услышать мудрый совет и найти дорогу к счастью. Главную роль в проекте сыграл Иван Охлобыстин. Оба проекта уже доступны на Premier, передает «Радиоточка НСН».
