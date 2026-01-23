Режиссер Бронзит оценил свои шансы на «Оскар»
Константин Бронзит рассказал НСН, что эмоции зашкаливали, когда он услышал в прямом эфире название своего фильма в числе номинантов премии «Оскар».
Режиссер и мультипликатор Константин Бронзит в беседе с НСН заявил, что посмотрел все работы, претендующие на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный мультфильм», и не исключает, что именно его фильм может получить статуэтку, хотя конкуренты тоже сильны.
Мультфильм «Три сестры» режиссера накануне получил номинацию на премию «Оскар» как лучший короткометражный мультфильм. Бронзит заметил, что в момент, когда об этом стало известно, личные эмоции зашкаливали.
«Из шорт-листа, где 15 фильмов, в номинацию попадает пять. Когда математически шанс попасть в номинацию один к трем, конечно, возможность получить номинацию есть. Дальше ты волнуешься и понимаешь, что тут как карта ляжет. В этом есть определенная доля везения. Я был готов ко всему. Когда вчера в прямом эфире объявили название нашего фильма «Три сестры» последним номером, мои эмоции, конечно, зашкаливали. Этот фильм очень выстраданный, я делал его примерно семь лет. Такой долгострой, и я вообще долго делаю кино. Судьба фильма на фестивалях была непростой. Так что, конечно, вчера было, чему порадоваться», - заявил собеседник НСН.
В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» также представлены фильмы «Бабочка» режиссера Флоранса Мьеля (Франция), «Вечнозеленый» Нейтана Энгельхардта и Джереми Спирса (США), «Девушка, которая плакала жемчугом» Криса Лависа и Мацика Щербовски (Канада) и «Пенсионный план» Джона Келли и Эндрю Фридмана (Ирландия). Бронзит отметил, что шансы на победу в номинации математически можно оценить, как один к пяти.
«Шансы на победу усложнились, математически теперь один к пяти. Но они всегда есть. Я вижу остальных номинантов, всех посмотрел. Там есть работы послабее и посильнее. И англичане сильные, и французы сильные, американец сильный. Но шансы все равно есть», - подчеркнул режиссер.
Ранее в интервью «Радиоточке НСН» он сообщил, что представлял работу «Три сестры» в лонг-лист «Оскара» от Кипра и России. В качестве автора при этом заявлен аниматор Тимур Когнов, и это псевдоним, а не реальный человек. В прошлом Бронзит дважды номинировался на «Оскар» с мультфильмами «Уборная история - любовная история» (2009 год) и «Мы не можем жить без космоса» (2016 год).
