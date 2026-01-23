В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» также представлены фильмы «Бабочка» режиссера Флоранса Мьеля (Франция), «Вечнозеленый» Нейтана Энгельхардта и Джереми Спирса (США), «Девушка, которая плакала жемчугом» Криса Лависа и Мацика Щербовски (Канада) и «Пенсионный план» Джона Келли и Эндрю Фридмана (Ирландия). Бронзит отметил, что шансы на победу в номинации математически можно оценить, как один к пяти.

«Шансы на победу усложнились, математически теперь один к пяти. Но они всегда есть. Я вижу остальных номинантов, всех посмотрел. Там есть работы послабее и посильнее. И англичане сильные, и французы сильные, американец сильный. Но шансы все равно есть», - подчеркнул режиссер.

Ранее в интервью «Радиоточке НСН» он сообщил, что представлял работу «Три сестры» в лонг-лист «Оскара» от Кипра и России. В качестве автора при этом заявлен аниматор Тимур Когнов, и это псевдоним, а не реальный человек. В прошлом Бронзит дважды номинировался на «Оскар» с мультфильмами «Уборная история - любовная история» (2009 год) и «Мы не можем жить без космоса» (2016 год).

