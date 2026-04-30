Пластический хирург раскрыл, как должна выглядеть красивая женская грудь
Дмитрий Пахилин заявил НСН, что в увеличении груди главное - это правильная, красивая форма, а не объем.
В Росси нет тренда на большую гротескную грудь, девушки приходят с запросом восстановить красивую форму. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин.
«В России нет тренда на большую грудь, девушки приходят, чтобы улучшить форму груди. Красивая грудь не в объеме, а в форме. У красивой груди должен быть плавный верхний скат, красивое расположение ареолов, наполнение нижнего склона. Вот эта естественная красивая форма груди создается после лактации, например. Девушки хотят чувствовать себя красивыми. Они приходят к нам, мы восстанавливаем грудь и получаем, примерно третий размер. Мы не создаем огромную грудь, которая бы выглядела гротескно», - рассказал он.
Ранее Пахилин раскрыл в пресс-центре НСН, что женщины приходят за пластической операцией для красоты, а мужчины – чтобы скрыть возрастные изменения или убрать посттравматическую деформацию.
