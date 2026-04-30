В школах введут предмет «Духовно-нравственная культура России»
Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в школах в 2026/2027 учебном году. Об этом со ссылкой на Минпросвещения РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что первыми новый предмет начнут изучать ученики пятых классов. С 2027/2028 учебного года его введут также в шестых и седьмых классах российских школ.
«Предмет разработан по поручению президента РФ и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей», — подчеркнули в министерстве.
Ранее в Минпрсвещения заявили, что в российских школах появятся новые оценки за поведение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
