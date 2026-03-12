Мировая премьера проекта состоялась 6 марта. По сюжету любительница животных Мейбл переносится в тело робота-бобра, чтобы помешать местному мэру реализовать планы по застройке. За первый уикенд сборы превысили 88 миллионов долларов. «Прыгунов» (англ. Hoppers) называют одним из лучших фильмов Pixar за 10 лет. В кинотеатрах России мультфильм уже доступен в рамках предсеансового обслуживания. Баженов допустил, что «Прыгуны» вернут веру зрителей в студию Pixar.

«Трон Pixar сложно пошатнуть. В плане технологии мультфильмы такого формата мало кто делает. Безусловно, студия чуть сдала. Однако альтернатив по духу, качеству, визуальному исполнению все равно не будет. Есть альтернатива другого формата, но если хочется чего-то, как у Pixar, то это будет только у них. Думаю, новый мультфильм вернул веру в студию, но это не обещает, что и все следующие проекты будут успешными», — сказал он.

Собеседник НСН подчеркнул, что даже студиям такой величины всегда сложно развивать новую оригинальную историю.

«Когда пытаются "выехать" на старых проектах, высасывая их полностью, то появляются неудачи. Вроде надо в новое вкладывать деньги, но это опасно... Непонятно, как будут воспринимать, нет базы зрителей под этот формат... Старых героев все любят, все хотят на них сходить. Но эта эксплуатация не может продолжаться вечно. Крупные студии часто попадают в ситуацию, когда вкладывать в новое опасно, а старое уже не приносит качественного контента», — уточнил Баженов.