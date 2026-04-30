Пластическая операция может оказать позитивное влияние на психику, только если у человека были адекватные ожидания и нет телесного дисморфического расстройства личности. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог Ольга Аристова.

﻿{{related_post_xGAsD6@ke5}}

«Пластическая хирургия может давать как позитивное влияние на психологическое состояние, так и отрицательное. Позитивное влияние это дает, когда у пациента адекватные ожидания, когда происходит исправление какого-то косметического дефекта, например, асимметрии носа или лица, коррекция возрастных изменений. Тогда проведенная операция снимает стеснение и груз социальной тревоги. Освобождается много ресурса для жизни. Но бывает, когда у человека есть неадекватные ожидания от операции, когда пациент, например, рассчитывал, что операция решит все его проблемы или наладит личную жизнь, а выходит, что это не так. Есть телесное дисморфическое расстройство личности, когда люди видят несуществующие или сильно преувеличенные дефекты. Хирургия в этом случае бессильна. Такие пациенты могут делать одну операцию за другой, тревога и депрессия в таком случае только усиливается», - рассказала она.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов раскрыл НСН, что сегодня около 55% различных косметологических препаратов находятся «в тени», а многие клиники работают без официальной лицензии, отсюда и изуродованные лица.

