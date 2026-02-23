Фильм «Битва за битвой» Андерсона получил главную награду кинопремии BAFTA
Кинокритики также пророчат этой картине «Оскар».
Накануне вечером прошла 79-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Награду в номинации «Лучший фильм» получила картина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. В копилке ленты также премия гильдии режиссеров США (DGA). Фильму Андерсона пророчат и «Оскар» в этом году.
НАГРАДА ЗА «БИТВУ»
Боевик американского режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» («One Battle After Another») с Леонардо Ди Каприо в главной роли получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм».
Всего лента с элементами черной комедии получила шесть наград из 14, на которые была номинирована. Так, фильм Андерсона был удостоен «Бронзовых масок» за «Лучшую режиссерскую работу», «Лучшую мужскую роль второго плана» (Шон Пенн), «Лучшую операторскую работу», «Лучший монтаж» и «Лучший адаптированный сценарий».
В начале февраля фильм «Битва за битвой» уже принес Андерсону премию гильдии режиссеров США (DGA). Для него это была первая победа в данной категории DGA. До этого на нее уже претендовали другие работы Андерсона — «Нефть» (2008) и «Лакричная пицца» (2022).
Примечательно, что последние пять лет лауреат премии гильдии режиссеров в категории полнометражного кино впоследствии получал и «Оскар» за лучшую режиссуру, что делает награду DGA одним из самых надежных предсказателей оскаровского успеха. Кстати, Андерсону в этом году тоже пророчат главную кинонаграду за фильм «Битва за битвой».
«Реальный претендент на большинство наград (на "Оскаре" - прим. НСН) — это "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. На мой взгляд, очевидно, что фильм получит "Оскар". Я лично знаком с Полом Томасом Андерсоном. Мы познакомились с ним, когда он выпускал картину "Ночи в стиле буги". Он чрезвычайно вдумчивый, дотошный, невероятно талантливый парень», - рассказал в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
ДРУГИЕ НАГРАДЫ
Между тем, фильм режиссера Райана Куглера «Грешники» («Sinners»), номинированный на 13 наград, забрал лишь три «Бронзовые маски»: за «Лучшую женскую роль второго плана» (Вунми Мосаку), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшую музыку к фильму».
Лента Гильермо дель Торо «Франкенштейн» («Frankenstein») тоже поучила на церемонии три премии. Она была удостоена наград за «Лучшую работу художника-постановщика», «Лучший грим и прически», а также за «Лучший дизайн костюмов».
«Лучшим фильмом на иностранном языке» британские академики признали драму «Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi») датского режиссера Йоакима Триера. В 2025 году эта картина получила Гран-при Каннского фестиваля. Она также была номинирована на «Оскар» в девяти категориях, в том числе как лучший фильм.
Ирландская актриса Джесси Бакли одержала победу в номинации «Лучшая женская роль». Она была удостоена награды за роль Агнес в фильме «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"». В свою очередь «Бронзовую маску» за лучшую мужскую роль получил британский актер Роберт Арамайо за работу в драме «Я ругаюсь» Кирка Джонса. До этого актер уже был удостоен «Бронзовой маски» как восходящая звезда.
На прошедшей вечером 22 февраля церемонии британцам, наконец, удалось переломить тенденцию последних трех лет, когда триумфаторами премии становились исключительно иностранные знаменитости.
Британская академия кино, которую позже объединили с Гильдией телережиссеров и продюсеров, была основана в 1947 году. Уже в 1949-м впервые она отметила наградами лучшие, по мнению жюри, кинофильмы. С 1955 года награды стали присуждаться и за лучшие телевизионные программы.
BAFTA традиционно объявляет имена лауреатов своей кинопремии между церемониями присуждения двух главных американских наград мира киноискусства. Речь идет о «Золотом глобусе», церемония вручения которого уже состоялась 11 января, и об «Оскаре». В 2026 году он пройдет 15 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов «Original+» Сусанна Альперина в интервью НСН заявила, что лучшим фильмом на «Оскаре», вероятно, станет «Битва за битвой», добавив при этом, что верит в победу Тимоти Шаламе за роль в фильме «Марти Великолепный».
Горячие новости
- Счета компании актера Лагашкина заблокировали из-за долга в 2 млн рублей
- ПВО сбила над Россией 34 украинских БПЛА
- Фильм «Битва за битвой» Андерсона получил главную награду кинопремии BAFTA
- Новый образец самолета «Байкал» совершил первый полет
- В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,8
- Фильм «Битва за битвой» выиграл главную награду кинопремии BAFTA
- Путин вручил госнаграды военным в День защитника Отечества
- В Краснодаре частный дом получил повреждения из-за обломков БПЛА
- СМИ: Газманов перед 23 февраля поднял райдер почти в два раза
- Победа Норвегии и россияне на закрытии: В Италии закончились ОИ-2026