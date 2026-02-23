Фильм «Битва за битвой» Андерсона получил главную награду кинопремии BAFTA

НАГРАДА ЗА «БИТВУ»

Боевик американского режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» («One Battle After Another») с Леонардо Ди Каприо в главной роли получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм».

Всего лента с элементами черной комедии получила шесть наград из 14, на которые была номинирована. Так, фильм Андерсона был удостоен «Бронзовых масок» за «Лучшую режиссерскую работу», «Лучшую мужскую роль второго плана» (Шон Пенн), «Лучшую операторскую работу», «Лучший монтаж» и «Лучший адаптированный сценарий».

В начале февраля фильм «Битва за битвой» уже принес Андерсону премию гильдии режиссеров США (DGA). Для него это была первая победа в данной категории DGA. До этого на нее уже претендовали другие работы Андерсона — «Нефть» (2008) и «Лакричная пицца» (2022).