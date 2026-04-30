«Макс» назвал ошибкой признание мессенджера шпионским ПО
Пресс‑служба мессенджера «Макс» опровергла обвинения в шпионской деятельности.
По данным представителей платформы, провайдер Cloudflare ошибочно классифицировал приложение как шпионское ПО из‑за неверной интерпретации заголовков запросов к сервисам веб‑аналитики сайта max.ru.
В компании подчеркнули, что данные пользователей надёжно защищены, а безопасность мессенджера регулярно проверяется: платформа проходит аудиты, сотрудничает с исследователями в рамках программ Bug Bounty и располагает собственным центром безопасности.
Ранее президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек заявила «Радиоточке НСН», что в перспективе мессенджер Max может стать заменой Telegram, однако пока у брендов нет эффективных альтернатив для рекламы.
