Двое россиян задержаны за «акции устрашения» против сотрудников Роскомнадзора

Отмечается, что задержанные - жители Московского региона. Один из них несовершеннолетний. Они действовали по указанию украинских спецслужб, а «акции устрашения» были направлены против нескольких руководителей регулятора.

По данным Следственного комитета, у дверей квартир троих сотрудников Роскомнадзора были обнаружены молотки со следами жидкости бурого цвета.

«Возбуждено уголовное дело о хулиганстве...Подробности произошедшего и мотивы подозреваемых уточняются», - говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ заявили о задержании семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, планировавших теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».