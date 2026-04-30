Двое россиян задержаны за «акции устрашения» против сотрудников Роскомнадзора
Двое подозреваемых в «акциях устрашения» у домов сотрудников Роскомнадзора были задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на ФСБ РФ сообщает RT.
Отмечается, что задержанные - жители Московского региона. Один из них несовершеннолетний. Они действовали по указанию украинских спецслужб, а «акции устрашения» были направлены против нескольких руководителей регулятора.
По данным Следственного комитета, у дверей квартир троих сотрудников Роскомнадзора были обнаружены молотки со следами жидкости бурого цвета.
«Возбуждено уголовное дело о хулиганстве...Подробности произошедшего и мотивы подозреваемых уточняются», - говорится в сообщении.
Ранее в ФСБ заявили о задержании семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, планировавших теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
