«Фильмы-события»: Названы фавориты Каннского кинофестиваля

Главред портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН рассказала, что ждет показа трех фильмов на Каннском кинофестивале – «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, «Мегалополис» и «Виды доброты».

14 мая во Франции открывается 77-й Международный Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе представлены 22 картины. На «Золотую пальмовую ветвь» Канн претендуют фильм о писателе и политике Эдуарде Лимонове «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, научно-фантастический фильм «Мегалополис» американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, новая работа греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» и фильм «Партенопа» итальянского режиссера Паоло Соррентино.