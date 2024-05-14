«Фильмы-события»: Названы фавориты Каннского кинофестиваля
Программа главного кинофестиваля в этом году крайне сильна, а некоторым мастерам для реализации своих замыслов даже пришлось пойти на жертвы, отметила в эфире НСН Нина Ромодановская.
Главред портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН рассказала, что ждет показа трех фильмов на Каннском кинофестивале – «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, «Мегалополис» и «Виды доброты».
14 мая во Франции открывается 77-й Международный Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе представлены 22 картины. На «Золотую пальмовую ветвь» Канн претендуют фильм о писателе и политике Эдуарде Лимонове «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, научно-фантастический фильм «Мегалополис» американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, новая работа греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» и фильм «Партенопа» итальянского режиссера Паоло Соррентино.
«Я в первую очередь жду фильм Фрэнсиса «Мегалополис», Йоргоса Лантимоса… Буквально в сентябре был его фильм, который произвел фурор, взял четыре «Оскара», а в Канны он привез уже новый фильм «Виды доброты». Конечно же, Кирилл Серебренников «Лимонов. Баллада об Эдичке». Этот фильм мы ждали, еще когда он только объявил о его замысле, и вот, наконец, он его закончил», – сказала Ромодановская.
Она отметила, что программа главного кинофестиваля в этом году крайне сильна, а некоторым мастерам для реализации своих замыслов даже пришлось пойти на жертвы.
«Практически каждый год журналисты возмущаются слабой программой главного фестиваля, но я уверена, что не в этот раз. В этот раз из 22 фильмов больше половины – это все не просто имена, это фильмы-события от режиссеров первого ряда мирового кинематографа. Это истории, которые реально ждешь. Есть такой момент: некоторым мастерам для реализации своих замыслов пришлось даже пойти на жертвы, причем иногда на очень серьезные и героические. Так, отдав фильм «Семя священного инжира», Мохаммад Расулоф навлек на себя такую бурю негодования властей Ирана, что ему все-таки пришлось сбежать из страны», – резюмировала Ромодановская.
Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Фестиваль проходит с 1946 года. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года, передает «Радиоточка НСН».
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