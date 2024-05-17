«Гипс, Вайнштейн и мозг блондинок»: Лена Ленина о «закрытых ртах» на Каннском фестивале
Многие в Каннах солидарны с француженкой Жюдит Годреш, боявшейся мести отвергнутого Харви Вайнштейна, рассказала в эфире НСН Лена Ленина, пообещав скептикам продолжить «хулиганство» с прическами.
Предпринимательница и писательница Лена Ленина, выступающая в эти дни гидом НСН по Каннскому кинофестивалю, рассказала, что было за кадром дня премьеры нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис».
Она также отметила яркие образы актрис Айшварии Рай и Мерьем Узерли, и раскрыла тайный символизм своей новой прически (на фото), удивившей фотографов с красной дорожки.
«"Мегалополис" Копполы для многих был самым ожидаемым фильмом этого Каннского кинофестиваля. Знаменитый, легендарный, мифический режиссер снова приехал на фестиваль. 45 лет назад его фильму "Апокалипсис сегодня", который он снял, будучи суперзнаменитым после "Крестного отца", дали "Золотую пальмовую ветвь". Ковровая дорожка порадовала обилием звезд. Индийская актриса, звезда Болливуда Айшвария Рай была в гипсе на руке, что было неожиданным аксессуаром, но, видимо, Каннский фестиваль пропускают только те, кто при смерти. Платье турецкой актрисы Узерли было как будто из коллекции стилиста по костюмам культового сериала с ее участием "Великолепный век". Я же появилась в платье-цветке, а цветы сейчас самый актуальный тренд этого сезона. Моя прическа настолько напоминала структуру человеческого мозга, что фотографы с красной дорожки прозвали ее "пролапсом мозга". Эта прическа была символизацией идеи о том, что девушки со светлыми волосами очень умны. Помогает мне реализовать самые хулиганские идеи в этом году чемпион Европы по парикмахерскому искусству, так что результат фантастический. Все, кого это бесит, держитесь, сегодня снова пойду!» – пообещала Ленина.
Она также объяснила, почему некоторые гостьи Каннского фестиваля позируют перед фотографами, закрывая рот рукой.
«За кадром Каннского фестиваля продолжается движение феминисток в рамках движения #MeToo. Его зачинщицей во Франции стала актриса Жюдит Годреш, которая в юности, в 24 года снялась в фильме "Насмешка", права на который приобрел небезызвестный Харви Вайнштейн. Продюсер, по рассказам Годреш (я с ней знакома), пригласил молодую актрису в свой номер отеля "Дюкап", а там потребовал сделать себе массаж. Жюдит возмутилась и убежала, и все эти годы боялась, что всесильный голливудский магнат испортит ей карьеру. Сегодня Вайнштейн не может испортить карьеру никому, но движение #MeToo продолжается, и в знак солидарности с Жюдит и многими другими жертвами домогательств со стороны кинобоссов многие девушки позируют, закрывая рот руками», – заключила собеседница НСН.
Кинокритик Роман Григорьев, комментируя «Радиоточке НСН» каннскую премьеру «Мегалополиса», высказал мнение, что 13-летний перерыв после предыдущего фильма Копполы не говорит о творческом кризисе режиссера.
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