«Гипс, Вайнштейн и мозг блондинок»: Лена Ленина о «закрытых ртах» на Каннском фестивале

Предпринимательница и писательница Лена Ленина, выступающая в эти дни гидом НСН по Каннскому кинофестивалю, рассказала, что было за кадром дня премьеры нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис».

Она также отметила яркие образы актрис Айшварии Рай и Мерьем Узерли, и раскрыла тайный символизм своей новой прически (на фото), удивившей фотографов с красной дорожки.