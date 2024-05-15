«Фонда, Стрип и грустный водитель»: Лена Ленина о красной дорожке Каннского фестиваля
Сногсшибательная Мэрил Стрип была далека от «дьявольского» образа, Жюльет Бинош разрыдалась, а Джейн Фонда летала по красной дорожке, как профессор стретчинга, сказала в эфире НСН Лена Ленина.
Предпринимательница и писательница Лена Ленина, находящаяся сейчас на Каннском кинофестивале, специально для НСН подвела итоги дня открытия, рассказав о самых ярких впечатлениях.
77-й Международный Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном берегу с 14 по 25 мая. В его основную программу попал фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», который покажут 19 мая.
«Церемония открытия 77-го Каннского кинофестиваля была сногсшибательной. Я прохожу по знаменитой лестнице уже почти 20 лет, но до сих пор ощущения фейерверка и легендарности не отступают. На церемонии открытия было очень много звезд, при этом, что удивительно для франкофонной Франции, большая часть вечера велась на английском языке. Для французов это признак их максимальной интернационализации, потому что они всегда защищали французский язык, а тут даже Жюльет Бинош читала со сцены по бумажке текст на английском языке, посвященный главной героине церемонии открытия Мэрил Стрип, которой вручили "Золотую пальмовую ветвь" за заслуги в киноиндустрии», - рассказала Ленина.
По ее словам, Мэрил Стрип и Джейн Фонда были восхитительны.
«Стрип появилась в каком-то сногсшибательном шелковом платье минималистичного и лаконичного стиля, без единой помятости. Уж не знаю, как она добиралась, пешком и без лимузина, но платье нигде не помялось. Она сногсшибательно себя вела, была очень учтива, вежлива и сказала много приятных слов Жюльет Бинош, которая разрыдалась, читая послание Мэрил Стрип. Сама Стрип в жизни суперстройная, очень мягкая, деликатная и воспитанная, совершенно далекая, как небо до Земли, от своего образа из «Дьявол носит Prada». Нам показали ретроспективу ее картин, - невероятная актриса! Все были в восторге, весь зал встал, аплодировал, очень долго кричали «Браво». Кроме того, меня сильно поразила красотка Джейн Фонда. Фонда летала по красной дорожке, как будто ей 18 лет, настолько стройная, тоненькая, гибкая, мускулистая, как профессор по стретчингу. В свои почти 90 лет эта роскошная женщина выглядит офигительно, и это исключительно заслуга спорта. Теперь мой кумир и моя личная легенда - это Джейн Фонда с ее легкостью и в ее роскошной форме в столь прекрасном возрасте», - подчеркнула Ленина.
Она отметила, что с достоинством представила Россию на «светской Олимпиаде».
«13-сантиметровые каблуки, 20-метровый шлейф с тяжелыми цветами, очень тяжелое платье, очень тяжелая прическа, потому что на голове «выросли» такие же дивные цветы…. Обычно в Интернете ничего хорошего про себя не прочтешь, но тут другое дело. Красная дорожка в Каннах – это светская Олимпиада. При этом гостей из России на Лазурном берегу все меньше и меньше. Мой водитель, который уже 20 лет возит звезд в Каннах и работает в фестивальной индустрии, пожаловался, что русских в последнее время стало очень мало и объяснил своё сожаление тем, что русские всегда дают хорошие чаевые», - заключила собеседница НСН.
В программе 77-го Каннского кинофестиваля 22 фильма. Главред портала ProfiCinema Нина Ромодановская отмечала в беседе с «Радиоточкой НСН», что ждет показа трех фильмов, это картина Серебренникова, «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы и «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса.
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