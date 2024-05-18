«Мегалополис», Серебренников, забастовки и харассмент: Как проходит 77-й Каннский кинофестиваль
«Мегалополис» Копполы, картины Серебренникова и Лантимоса называют фаворитами Международного Каннского фестиваля этого года. Однако «за блестящей обложкой» скрываются скандалы.
18 мая на Каннском кинофестивале покажут картину российского режиссера Константина Божанова «Бесстыдники» («The shameless»). Сегодня зрители также смогут увидеть фильмы греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» («Kinds of kindness»), румынского режиссера Эмануэля Парву «Три километра до конца света» («Three kilometers to the end of the world»), «Птица» («Bird») женщины-режиссера из Великобритании Андреа Арнольд и другие картины.
77-й Международный Каннский кинофестиваль начался во Франции 14 мая. В основном конкурсе представлены 22 картины. За главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» смогут побороться в том числе и российские режиссеры.
ФАВОРИТЫ ФЕСТИВАЛЯ
Одним из возможных фильмов-победителей в Каннах называют картину о писателе и политике Эдуарде Лимонове «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова. Среди иностранных фаворитов — новая работа греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» и фильм «Партенопа» итальянского режиссера Паоло Соррентино.
Между тем главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в интервью НСН рассказала, что программа кинофестиваля в этом году крайне сильна, а некоторым мастерам для реализации своих замыслов даже пришлось пойти на жертвы.
«В этот раз из 22 фильмов больше половины – это все не просто имена, это фильмы-события от режиссеров первого ряда мирового кинематографа. Еще есть такой момент: некоторым мастерам для реализации своих замыслов пришлось даже пойти на жертвы, причем иногда на очень серьезные и героические. Так, отдав фильм "Семя священного инжира", Мохаммад Расулоф навлек на себя такую бурю негодования властей Ирана, что ему все-таки пришлось сбежать из страны. Я в первую очередь жду фильм "Мегалополис" и картину Йоргоса Лантимоса… Буквально в сентябре был его фильм, который произвел фурор, взял четыре "Оскара", а в Канны он привез уже новый фильм "Виды доброты". Конечно же, Кирилл Серебренников "Лимонов. Баллада об Эдичке". Этот фильм мы ждали, еще когда он только объявил о его замысле, и вот, наконец, он его закончил», - заявила она.
По мнению Ромодановской, фильм Серебренникова и картина американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с российским актером Юрием Борисовым тоже могут заполучить награды Каннского кинофестиваля. В беседе с НСН она подчеркнула, что политическая ситуация не повлияет на выбор жюри.
«Как правило, в Каннах выигрывают фильмы не по политическим критериям. Считаю, что русская культура никогда не была заблокирована и не было никакой отмены. Фильмы отбираются в Канны по принципу их художественного качества. Речь идет о том, что фильмы нужно продвигать, а у нас этот процесс снова затормозился. Тут скорее обратная проблема: мы сами не выходим на международные площадки», – заметила Ромодановская.
Среди фаворитов также называют научно-фантастический фильм «Мегалополис» американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Его премьера в рамках фестиваля состоялась 16 мая. Эксперты называют эту картину одной из самых ожидаемых.
Работа над «Мегалополисом» заняла 20 лет. В сюжете показано разрушение напоминающего Нью-Йорк крупного города после несчастного случая. Главные герои картины архитектор Цезарь (Адам Драйвер) и мэр города Фрэнк Цицерон (Джанкарло Эспозито) решают, как они будут восстанавливать город. По сути, они пытаются построить Римскую империю будущего.
Кинокритик Роман Григорьев считает, что, перерыв в работе такого профессионала, как Коппола, на 13 лет не скажется на качестве его творчества.
«Я сомневаюсь, что такой "старый конь" может испортить борозду. Как минимум у него профессионализма с запасом на то, чтобы снять качественней фильм. Я сомневаюсь, что в Каннах стали бы показывать что-то посредственное. Но ожидать от Копполы блокбастера тоже не стоит. Я думаю, это будет больше его высказывание на определенную тему. Мне нравится, что актерский состав такой, что я бы пошел на фильм, даже если бы это был режиссер-дебютант. У фильма уже есть восторженные отзывы кинокритиков с закрытого показа. Мне кажется, он снял какую-то эпическую и красивую визуальную историю. Я слышал, что этот фильм будет показываться в кинотеатрах с технологией IMAX, поэтому очень интересно, как человек с его опытом интегрируется в современные технологии после долгого перерыва», - заметил собеседник НСН.
В свою очередь блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН заявил, что с большим интересом ждет новый фильм Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» с Эммой Стоун в главной роли.
«А среди других новинок Канн я бы, конечно, оценил Кроненберга (канадский кинорежиссер, в Каннах представляет фильм "Саваны" ("The Shrouds") — прим. НСН), потому что фанатею от этого режиссера, особенно от ранних его работ. А вот Серебренников — это слишком специфическое для меня кино, мне у него нравится "Изображая жертву", но я для таких картин не слишком утончен», - рассказал он.
ЛЕНИНО МНЕНИЕ
На протяжении недели о том, что происходит на Каннском кинофестивале НСН рассказывала и российская предпринимательница, писательница Лена Ленина, которая уже почти 20 лет посещает это мероприятие. Светская львица и сейчас находится в Каннах. По ее словам, в этом году не обошлось без скандалов. 14 мая она поделилась впечатлениями с церемонии открытия, подчеркнув, что это было неожиданно «английское» мероприятие.
«На церемонии открытия было очень много звезд, при этом, что удивительно для франкофонной Франции, большая часть велась на английском языке. Для французов это признак их максимальной интернационализации, потому что они всегда защищали французский язык, а тут даже Жюльет Бинош читала со сцены по бумажке текст на английском языке, посвященный главной героине церемонии открытия Мэрил Стрип, которой вручили "Золотую пальмовую ветвь" за заслуги в киноиндустрии», - рассказала Ленина.
При этом она подчеркнула, что за «блестящей обложкой» знаменитого кинофестиваля скрываются интриги и проблемы.
«Самым скандальным предпросмотром на который стояло больше всего людей с табличками "Нет ли у вас лишнего билета?", стал новый фильм режиссера Джорджа Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса". Даже не знаю, как назвать этот жанр, но крови и машин было много. Но самые большие проблемы Каннского фестиваля не видны широкой публике со страниц глянцевых журналов. В этом году он был под угрозой срыва, потому что сейчас идет глобальная забастовка сотрудников фестивальных организаций. Это и киномеханики, и хостес, которые в кинозалах встречают гостей, и пресс-секретари, и многие другие закадровые работники. Они считают, что им недостаточно много платят, и сейчас бастуют. Вторая глобальная проблема — это последствия движения #MeToo. Поговаривают, что скоро в прессу выплеснется информация сразу о десяти известных режиссерах и актерах, которые позволяли себе относиться к женщинам не так, как требуют современные нормы морали и этики, - объяснила светская львица в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что фильм Андреа Арнольд «Птица», премьера которого прошла в рамках Каннского кинофестиваля, покажут в России.
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