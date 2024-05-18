«Мегалополис», Серебренников, забастовки и харассмент: Как проходит 77-й Каннский кинофестиваль

77-й Международный Каннский кинофестиваль начался во Франции 14 мая. В основном конкурсе представлены 22 картины. За главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» смогут побороться в том числе и российские режиссеры.

ФАВОРИТЫ ФЕСТИВАЛЯ

Одним из возможных фильмов-победителей в Каннах называют картину о писателе и политике Эдуарде Лимонове «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова. Среди иностранных фаворитов — новая работа греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» и фильм «Партенопа» итальянского режиссера Паоло Соррентино.

Между тем главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в интервью НСН рассказала, что программа кинофестиваля в этом году крайне сильна, а некоторым мастерам для реализации своих замыслов даже пришлось пойти на жертвы.