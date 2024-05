«Мегалополис», Серебренников, забастовки и харассмент: Как проходит 77-й Каннский кинофестиваль

18 мая на Каннском кинофестивале покажут картину российского режиссера Константина Божанова «Бесстыдники» («The shameless»). Сегодня зрители также смогут увидеть фильмы греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» («Kinds of kindness»), румынского режиссера Эмануэля Парву «Три километра до конца света» («Three kilometers to the end of the world»), «Птица» («Bird») женщины-режиссера из Великобритании Андреа Арнольд и другие картины.