«Макс, Наоми и гламур»: Лена Ленина о скрытых интригах Каннского фестиваля

За блестящей обложкой Каннского кинофестиваля скрываются интриги и проблемы, рассказала в интервью НСН предпринимательница и писательница Лена Ленина, находящаяся сейчас на Лазурном берегу по приглашению протокольной службы фестиваля.

Она представила на красной дорожке новое платье, заставившее европейские СМИ писать о россиянах, а также указала на самых ярких звезд и премьеру второго конкурсного дня в Каннах.

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«Второй день Каннского фестиваля - и сразу три показа, три премьеры. При этом самым скандальным предпросмотром на который стояло больше всего людей с табличками "Нет ли у вас лишнего билета?", стал новый фильм режиссера Джорджа Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса". Даже не знаю, как назвать этот жанр, но крови и машин было много. Главную героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, это очень красивая девушка, которая была на красной дорожке в элегантном платье от Christian Dior. Но, похоже, ее затмили сразу две бомбы. Одна из них Наоми Кэмпбелл, которая надела платье 30-летней давности и… оно ей подошло. Для многих единственная возможность влезть в такое же платье, - это сшить копию на несколько размеров больше, и только Наоми Кэмпбелл может позволить себе роскошь десятилетиями носить одно и то же платье. Хотелось бы узнать, ест ли она вообще что-нибудь», - пошутила Ленина.



Собеседница НСН также рассказала, что ее новые платье и прическа (на фото)произвели в западных СМИ «бомбический эффект».

«Лена Ленина, то есть я, снова представила эффектную прическу и суперфутуристическое серебряное платье, которое не поддается описанию. Кто-то назвал его ограненным бриллиантом, а другие - незакрытым зонтиком. Я рада, что добавляю в европейские СМИ позитивных улыбок и гламурных новостей», - призналась писательница.

Она также рассказала, какие невидимые проблемы скрываются за гламурными улыбками Канн.