«Старый конь не испортит борозды»: Чем удивит «Мегалополис» Копполы

«Ожидать от Копполы блокбастера тоже не стоит. Я думаю, это будет больше его высказывание на определенную тему. Мне нравится, что актерский состав такой, что я бы пошел на фильм, даже если бы это был режиссер-дебютант. Тут и Адам Драйвер, и экстравагантный Шайа Лабаф, и Дастин Хоффман. Думаю, человек в определённом возрасте склонен к философии. Любая империя распадается, это естественный процесс. Может быть, он хотел порассуждать на эту тему. У фильма уже есть восторженные отзывы кинокритиков с закрытого показа. Мне кажется, он снял какую-то эпическую и красивую визуальную историю. Я слышал, что этот фильм будет показываться в кинотеатрах с технологией IMAX, поэтому очень интересно, как человек с его опытом интегрируется в современные технологии после долгого перерыва», - порассуждал Григорьев.

Ранее телеканал HBO представил трейлер фильма-концерта певицы Леди Гаги «Gaga Chromatica Ball». Фильм снимался во время мирового тура певицы в 2022 году. В трейлере можно увидеть фрагменты шоу , которое состоялось 10 сентября 2022 года в Лос-Анджелесе, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

