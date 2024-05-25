Экранизация рока и нехватка героев: В России снимут фильм про музыканта Юрия Хоя

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХОЯ!

Накануне стало известно, что про лидера воронежской группы «Сектор Газа» Юрия Хоя снимут фильм. Так, проект этой картины в жанре байопик уже представили на очной защите национальных фильмов «Фонда кино». По сообщениям издания «Бюллетень кинопрокатчика», фильм будет посвящен последним дням жизни лидера группы, когда перед смертью он возвращается в родной Воронеж.

Картина будет называться просто — «ХОЙ!», а режиссером станет известный по фильмам «Нежность 2», «Манекенщица» и «Виола Тараканова» Владимир Щегольков. Съемки запланированы на осень 2024 года.

Производством кино о музыканте займется «Студия Чеховъ», которая раньше работала над сериалом в жанре исторический детектив «Цербер». А в основу сценария вошла книга писателя Романа Богословского, написанная вместе со старшей дочерью Юрия Хоя, Ириной Клинских, «ХОЙ! Опасный путь через туман». Для нового байопика песни группы собираются перезаписать с более чистыми аранжировками.