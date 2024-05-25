Экранизация рока и нехватка героев: В России снимут фильм про музыканта Юрия Хоя
Осенью 2024 года в России начнутся съемки фильма про лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя.
В последнее время в России стали снимать много фильмов и сериалов про рок-музыкантов. Эти картины становятся очень популярными среди зрителей, что приводит и к новой популярности самих музыкантов. Однако в индустрии считают, что это связано с отсутствием альтернативных героев для молодежи в стране.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ХОЯ!
Накануне стало известно, что про лидера воронежской группы «Сектор Газа» Юрия Хоя снимут фильм. Так, проект этой картины в жанре байопик уже представили на очной защите национальных фильмов «Фонда кино». По сообщениям издания «Бюллетень кинопрокатчика», фильм будет посвящен последним дням жизни лидера группы, когда перед смертью он возвращается в родной Воронеж.
Картина будет называться просто — «ХОЙ!», а режиссером станет известный по фильмам «Нежность 2», «Манекенщица» и «Виола Тараканова» Владимир Щегольков. Съемки запланированы на осень 2024 года.
Производством кино о музыканте займется «Студия Чеховъ», которая раньше работала над сериалом в жанре исторический детектив «Цербер». А в основу сценария вошла книга писателя Романа Богословского, написанная вместе со старшей дочерью Юрия Хоя, Ириной Клинских, «ХОЙ! Опасный путь через туман». Для нового байопика песни группы собираются перезаписать с более чистыми аранжировками.
На роль Юрия Хоя рассматривают трех актеров. Кузьму Сапрыкина, известного по фильму «Движение вверх», Никиту Еленева из сериала «Молодежка» и уже практически традиционно — Юру Борисова, недавно блеснувшего в Каннах с фильмом «Анора».
Но это уже не первый фильм о «Секторе Газа». Так, в 2021 году вышла документальная картина «Хой с тобой».
ЭКРАНИЗАЦИЯ КИШ
Однако «Сектор газа» — не единственная рок-группа, которую «экранизируют» в России. Так, ранее стало известно, что весной 2025 года представят фильм по вселенной «Короля и Шута».
Продюсер одноименного сериала, директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков рассказал в интервью НСН, что сейчас идет работа над полнометражным продолжением, и на данный момент уже написан сценарий и известны главные действующие герои картины.
«Это будет 16+, ограничения для рейтинга будут вполне понятными – секса, наркотиков в фильме не будет. Это придуманная история. Режиссером вновь выступит Рустам Мусафир. Состав участников будет тот же, наши герои - это Князь, Горшок, Принцесса и Вдова. Они остались в своем сказочном мире, в котором начнется действие. Не могу рассказать сюжет, но также у нас будет злодей, противоборствующий главным героям. Думаю, что будет интересная актерская работа, на эту роль уже есть на примете актер, который ранее снимался в популярном сериале», - объяснил он.
Однако гитарист группы «Северный флот», бывший участник «Король и шут» Яков Цвиркунов в интервью НСН заявил, что не видит смысла съемок полнометражного продолжения нашумевшего сериала «Король и Шут».
«Не понимаю, зачем высасывать сюжет из пальца в продолжении. Я не знаю, что там будет. Придумывать продолжение, на мой взгляд, не стоит», - сказал он.
Представители студии «Лунапарк» сообщали, что продолжение сериала «Король и Шут» будет называться «Как в старой сказке», а по сюжету сказочная вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти друзей, Горшку придется похитить Андрея Князева из реального мира в сказочный.
Среди идеальных претендентов на роль Некроманта назывались Юра Борисов, Никита Кологривый и Даниил Воробьев.
Раньше про группу уже снимали сериал. В 2023 году он стал самой популярной новинкой по аудитории на «Кинопоиске», а к декабрю того же года его посмотрели 4,3 млн подписчиков сервиса «Плюс». Он обошел такие крупные релизы «Кинопоиска», как «Переводчик» Гая Ричи, «Джона Уика 4» и «Операцию „Фортуна“».
На фоне этого режиссер сериала Мосафир даже призвал снизить медийную популярность коллектива, подчеркнув, что это «немного выжигает поляну». Он выступил против активной коммерциализации творчества коллектива.
«Носки, подушки, белье, симфонический концерт… Этого очень много», - добавил режиссер.
В свою очередь Яков Цвиркунов, при участии которого были выпущены все номерные альбомы «КиШ» считает, что ажиотаж вокруг группы «Король и Шут» сложно остановить, при этом, порой, случается и «перебор».
«В истории были примеры, когда вокруг группы был ажиотаж такого уровня. В свое время группа "KISS" продавала все: от сидений для унитазов до гробов. Я не говорю, хорошо это или плохо. Как по мне, носки, трусы и сидения от унитаза – это перебор. Но в том, что панки зарабатывают деньги, нет противоречия. "Король и Шут" был одной из самых коммерчески успешных групп в России. Начиная с 1999 года, это был стадионный коллектив, что панк-року в общем-то не свойственно, что у нас, что на Западе. Группа стала коммерчески успешной точно не из-за сериала. Другое дело, что вторая волна популярности этой музыки, истории и внимания к группе, несомненно, связана с сериалом», - рассказал музыкант в беседе с НСН.
При этом Цвиркунов выразил уверенность в том, что самому Горшку понравился бы сериал «Король и шут».
«Сериал мне понравился, если не воспринимать его, как исторически достоверное повествование. Художественная составляющая, все здорово, респект художнику. Самому Михаилу сериал точно бы понравился, потому что там очень много заимствований из комедийных сериалов, например, "Майти Буш" цитируется, фанатом которого Горшок точно был. Там есть моменты, от которых бы ему вкатило, я уверен», - добавил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
МОЛОДЕЖЬ БЕЗ ГЕРОЕВ
Между тем многие представители индустрии считают, что возвращение популярности старых музыкальных групп связано с тем, что сейчас молодому поколению в России просто не хватает новых героев.
«В последние несколько лет тинейджерам катастрофически не хватает новых героев, речь идет про промежуток в целое десятилетие. Эта ниша не может долго быть свободной, поэтому взгляды обращаются назад, в сторону ностальгии. Тут дело не только в концертах "Кино" и модификациях "Короля и Шута". Резко активизировалась активность пластиночных лейблов, переиздают все - от Башлачева до классических альбомов "Аквариума". Сейчас образовалась зияющая дыра, которую заполняют до появления новых национальных героев», - заявил в беседе с НСН продюсер, музыкальный критик и автор серии книг о музыке Александр Кушнир.
Однако, по мнению экс-продюсера группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонида Бурлакова, то, что сейчас делает экс-участник группы «Король и Шут» Андрей Князев «неприятно».
«Князь – это для меня неприятно… Если бы ты был талантливый, на тебя и так ходили бы, ведь ты молод, полон сил и энергии», - сказал он в беседе с НСН.
В свою очередь Кушнир не видит «трагедии» в популярности Князя.
«Есть такой термин "ревайвл" (возрождение — прим. НСН). Насколько мне известно Князь довольно трепетно относится к традициям, поэтому ничего зазорного и какой-то трагедии в этом я не вижу, а то, что нет новых героев – это большая грусть», - заметил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Фонд кино выделит господдержку 15 национальным художественным фильмам, в число которых также войдет картина про музыкальную группу «Руки Вверх».
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