«Блеск, трамплин и каннибалы!»: Лена Ленина о «гламурной победе» в Каннах
Каннский фестиваль – это светская Олимпиада, в которой победила россиянка, сказала в эфире НСН Лена Ленина, объяснив, что сблизило ее йоркшира Леопольду с чихуахуа Деми Мур.
Писательница Лена Ленина в интервью НСН с Лазурного берега заявила, что покинула Каннский кинофестиваль «гламурной чемпионкой», восхитив красную дорожку изысканными платьями и прическами.
Ленина призвала российских модельеров и дизайнеров использовать «трамплин» в ее лице, похвалив напоследок Деми Мур и Кевина Костнера.
«Мое сердце переполняет гордость, что девушка из России стала золотым чемпионом гламурной и светской Олимпиады. Мы молодцы, можете нас хвалить! Все прически мне делал чемпион Армении, он же чемпион Европы, очень скромный парень Седрак Гамбарян, который разделил со мной все хлопоты и стрессы Каннского фестиваля. Я каждый год вывожу разных парикмахеров, Канны – это как участие в Олимпиаде. По итогам долгого и сложного годового тендера я награждаю победителей поездкой на фестиваль, где они живут в королевских условиях. Я представляла на Каннском кинофестивале платья двух дизайнеров. Это армянский дизайнер Араик Габаджян и россиянка Ника Шабашова, ученица покойного Славы Зайцева. Они оба очень талантливые ребята», - сказала Ленина.
Она заверила, что не носит платья западных дизайнеров и дает шанс русскоговорящим талантам.
«Вообще, в мире очень много талантливых, молодых дизайнеров, у которых нет широкой мировой известности. Индустрия моды - это очень жестокая и затратная сфера, дефиле стоят очень больших денег, как и открытие бутиков. Без гигантских спонсорских вливаний никто пробиться не может, но те, кто пытается выживать самостоятельно, могут рассчитывать на мою бескорыстную помощь. Я не беру за это деньги и всегда готова выводить талантливых модельеров на Каннский фестиваль, эту самую широкую ярмарку тщеславия с рекордным количеством фотографов. Я готова быть таким трамплином, потому что ни за какие деньги не соглашаюсь носить западные бренды, а с удовольствием ношу произведения наших талантливых русскоговорящих мастеров», - подчеркнула собеседница НСН.
Она также назвала имя голливудской «ведьмы», которая затмевает всех женщин рядом с собой, и рассказала о «собачьей жизни» в Каннах.
«Мне особенно хотелось бы отметить в этом году Деми Мур. Она настоящая ведьма, потому что выглядит невероятно и сногсшибательно, так девочки в 18 лет не выглядят. Блестящие волосы, абсолютно гладкая, безупречная кожа, очень стройная, без единого грамма жира, невероятно красивая и без морщин. Как это возможно, за какие миллиарды она делает такие пластические операции? Скорее всего, это очень большая работа над собой, постоянный спорт и очень строгая диета, но ничем другим, как волшебством, я объяснить такую фантастическую форму не могу. Я старалась пропустить ее на красной дорожке, потому что никакая женщина рядом с Деми Мур не может выглядеть выигрышно. Деми приехала не одна, а со своей крошечной чихуахуашкой Пилаф, это маленькое рыжее чудо, которое она взяла из приюта. Они неразлучны, Пилаф следует за ней повсюду, но на дорожку ее не пустили, также как и мою йоркшерицу Леопольду. Я тоже с большим трудом с ней расстаюсь, поэтому сделала официальный запрос в протокол Каннского фестиваля и получила ответ: "Если ваша собака обучена поиску взрывчатых веществ, мы можем ее аккредитовать"», – призналась Ленина.
При этом она посетовала, что Канны – это не только приятные фильмы, пожаловавшись на «каннибализм».
«Мне хотелось бы отметить премьеру фильма "Горизонты" Кевина Костнера. Он впервые за последние 20 лет попробовал себя в качестве режиссера, сценариста и исполнителя главной роли. Говорят, он очень сильно верит в успех этой картины и даже заложил свое имение, чтобы финансировать этот проект. Овации на фестивале подтвердили его надежды, и, может быть, ему удастся вернуть долги. При этом я посмотрела один фильм, который меня расстроил, потому что он продемонстрировал миру разные виды извращений. Не будут говорить его название. Тяжело смотреть такие фильмы с развлекательным настроем. Видимо, Каннский фестиваль – это не просто про хорошие фильмы, а про необычные фильмы. Каждый раз, когда я захожу в зал, то рискую из-за слишком большой заметности моих высоких причесок не иметь возможности выйти в процессе просмотра, но меня успокаивает, что этот ужасный фильм про каннибалов мы смотрели вместе с Деми Мур и Евой Лонгория. Они тоже мужественно его вытерпели, но, как бы то ни было, каждый поход в зал на Каннском фестивале - это большой риск», - заключила собеседница НСН.
Накануне в Каннах прошла премьера фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». Эта картина вызвала восторг Ксении Собчак, но разочаровала критиков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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