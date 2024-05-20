«Блеск, трамплин и каннибалы!»: Лена Ленина о «гламурной победе» в Каннах

«Мое сердце переполняет гордость, что девушка из России стала золотым чемпионом гламурной и светской Олимпиады. Мы молодцы, можете нас хвалить! Все прически мне делал чемпион Армении, он же чемпион Европы, очень скромный парень Седрак Гамбарян, который разделил со мной все хлопоты и стрессы Каннского фестиваля. Я каждый год вывожу разных парикмахеров, Канны – это как участие в Олимпиаде. По итогам долгого и сложного годового тендера я награждаю победителей поездкой на фестиваль, где они живут в королевских условиях. Я представляла на Каннском кинофестивале платья двух дизайнеров. Это армянский дизайнер Араик Габаджян и россиянка Ника Шабашова, ученица покойного Славы Зайцева. Они оба очень талантливые ребята», - сказала Ленина.

Она заверила, что не носит платья западных дизайнеров и дает шанс русскоговорящим талантам.

«Вообще, в мире очень много талантливых, молодых дизайнеров, у которых нет широкой мировой известности. Индустрия моды - это очень жестокая и затратная сфера, дефиле стоят очень больших денег, как и открытие бутиков. Без гигантских спонсорских вливаний никто пробиться не может, но те, кто пытается выживать самостоятельно, могут рассчитывать на мою бескорыстную помощь. Я не беру за это деньги и всегда готова выводить талантливых модельеров на Каннский фестиваль, эту самую широкую ярмарку тщеславия с рекордным количеством фотографов. Я готова быть таким трамплином, потому что ни за какие деньги не соглашаюсь носить западные бренды, а с удовольствием ношу произведения наших талантливых русскоговорящих мастеров», - подчеркнула собеседница НСН.

Она также назвала имя голливудской «ведьмы», которая затмевает всех женщин рядом с собой, и рассказала о «собачьей жизни» в Каннах.

«Мне особенно хотелось бы отметить в этом году Деми Мур. Она настоящая ведьма, потому что выглядит невероятно и сногсшибательно, так девочки в 18 лет не выглядят. Блестящие волосы, абсолютно гладкая, безупречная кожа, очень стройная, без единого грамма жира, невероятно красивая и без морщин. Как это возможно, за какие миллиарды она делает такие пластические операции? Скорее всего, это очень большая работа над собой, постоянный спорт и очень строгая диета, но ничем другим, как волшебством, я объяснить такую фантастическую форму не могу. Я старалась пропустить ее на красной дорожке, потому что никакая женщина рядом с Деми Мур не может выглядеть выигрышно. Деми приехала не одна, а со своей крошечной чихуахуашкой Пилаф, это маленькое рыжее чудо, которое она взяла из приюта. Они неразлучны, Пилаф следует за ней повсюду, но на дорожку ее не пустили, также как и мою йоркшерицу Леопольду. Я тоже с большим трудом с ней расстаюсь, поэтому сделала официальный запрос в протокол Каннского фестиваля и получила ответ: "Если ваша собака обучена поиску взрывчатых веществ, мы можем ее аккредитовать"», – призналась Ленина.

При этом она посетовала, что Канны – это не только приятные фильмы, пожаловавшись на «каннибализм».