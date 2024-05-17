«Голливудский пантеон!»: BadComedian вдохновлен каннской премьерой «Видов доброты»
Режиссер Йоргос Лантимос в определенных кругах стал культовым, а Эмма Стоун давно в пантеоне лучших актрис Голливуда, сказал в эфире НСН блогер и кинокритик.
Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН заявил, что с большим интересом ждет новый фильм Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» с Эммой Стоун в главной роли.
В эти минуты на 77-м Каннском кинофестивале проходит мировая премьера этого фильма. Предыдущая картина Лантимоса «Бедные-несчастные» получила четыре «Оскара», в частности, Эмма Стоун получила статуэтку за лучшую женскую роль.
«С удовольствием посмотрю новый фильм Лантимоса. Фильм "Бедные-несчастные" был очень удивительным по визуальной подаче, его и критики хорошо приняли, и сборы отличные были. "Лобстер" - тоже отличное кино, культовое в определенных кругах, очень специфическое, не для всех, каждому бы я его советовать не стал, но, безусловно, стоит ждать новых картин этого режиссера. Среди других новинок Канн я бы, конечно, оценил Кроненберга, потому что фанатею от этого режиссера, особенно от ранних его работ. А вот Серебренников – это слишком специфическое для меня кино, мне у него нравится "Изображая жертву", но я для таких картин не слишком утончен», - сказал Баженов.
BadComedian также назвал Эмму Стоун одной из лучших голливудских актрис, похвалив ее за универсальность.
«Безусловно, она одна из лучших актрис Голливуда, интересная, необычная, к ней уже долгое время пристальное внимание. Можно долго перечислять ее работы, она и в "Бёрдмэне" получила номинацию на "Оскар". Самое забавное, что она может сняться и в какой-нибудь комедии, и в серьезном кино. Она вообще начинала с "Человека-паука", то есть огромный актерский диапазон. Не то чтобы она стала, она уже долгое время держится в пантеоне главных актрис Голливуда, она прекрасна. Замечательно, что она аутентично смотрится и в серьезном кино, и в каком-нибудь "Zомбилэнде". Не много кто позволяет себе сниматься и там, и там, и там. Обычно от образов пытаются отделаться, дескать я теперь серьезный актер, только на "Оскар", а у нее получается везде», – заключил собеседник НСН.
Главред портала ProfiCinema Нина Ромодановская ранее говорила «Радиоточке НСН», что ждет в этом году в Каннах премьеры трех фильмов: «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы и «Виды доброты» Лантимоса. В основной программе фестиваля 22 фильма. В числе самых громких премьер Канн эксперты также называют фильмы «Саван» Дэвида Кроненберга, «Партенопа» Паоло Соррентино и «О, Канада» Пола Шредера с участием Умы Турман и Ричарда Гира.
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