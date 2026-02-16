До «Руки Вверх» не дотянут: Кинотеатры не ждут миллиарда от «Короля и Шута»
У фильма «Король и Шут. Навсегда» в феврале не будет конкурентов в кинотеатрах, но картина вряд ли соберет миллиард рублей в прокате, сказал НСН Роман Исаев.
У фильма «Король и Шут. Навсегда» есть шансы показать достойную кассу благодаря верному ядру аудитории поклонников музыкальной группы. Однако картина вряд ли повторит успех фильма «Руки Вверх!» 2024 года, который заработал более 968 миллиардов рублей, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Музыкальное фэнтези выходит в прокат с 19 февраля. Исаев подчеркнул, что выход таких проектов на большие экраны – эксклюзивное событие, однако фильм вряд ли освоит миллиард рублей в прокате.
«"Король и Шут. Навсегда", как история одной из самых легендарных групп на небосклоне поздней советской и российской музыки, имеет перспективы снискать интерес зрителей. По стране прошли спецпоказы, они имели достойную посещаемость. Думаю, у фильма есть перспектива собрать кассу. Таких проектов на российские экраны выходит крайне мало, это действительно эксклюзивное событие. Однако повторить результаты фильма "Руки Вверх!" картина не сможет. Охват, аудитория, уровень интереса и популярности не сопоставимы. Притом, что у "Короля и Шута" намного более плотное и верное ядро аудитории, чем у группы "Руки Вверх!", о цифрах, близких к миллиарду речи не идет. Но фильм однозначно покажет хорошую наработку на сеанс на своих стартовых днях, ядро аудитории соберет. Если картина получилась эмоциональной, драйвовой, конечно, аудитория будет расширена за счет других зрительских сегментов», - объяснил он.
Как уточнил собеседник НСН, прочие фильмы в прокате, включая «Сказку о царе Салтане», собравшую за первый уикенд более 668 миллионов рублей, не оттянут аудиторию у картины «Король и Шут. Навсегда».
«"Сказка о царе Салтане" очень круто и мощно забрала внимание зрителя в сегменте семейной аудитории. Своей визуальной красотой, картинкой задала определенную планку для индустрии. Зритель проголосовал очень ярко и лояльно рублем и своим посещением фильма на первом уикенде. Картина и дальше будет работать, но никакого пересечения с "Королем и Шутом" нет. Это совершенно разные фильмы для разной аудитории, как и в случае с другими проектами. День святого Валентина дал неплохие показатели "Марти Великолепному" и другим фильмам, которые работали на молодых людей. Потрясающе выступил киргизский фильм "Рай под ногами матерей", который собрал свою аудиторию в сегменте духоподъемного кино. Все эти фильмы имеют свою аудиторию, у "Короля и Шута" она отдельная своя, поэтому пересечение тут крайне небольшое», - заявил Исаев.
По его словам, новый фильм Сарика Андреасяна на семейную аудиторию по итогу проката сможет освоить два миллиарда рублей.
«Обойти "Простоквашино" или "Буратино" по сборам будет сложно. Однако с учетом того, что у этого мощного семейного хита по сути не будет конкурентов в прокате до выхода "Царевны-лягушки 2" в начале марта, "Сказке о царе Салтане" вполне посильна планка в два миллиарда», - сказал он.
Ранее продюсер, сценарист и сооснователь компании «Водород» Михаил Врубель в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что создание ремейков - благородное занятие по отношению к зрителю, поскольку такие фильмы помогают познакомить сегодняшнюю аудиторию с лучшими классическими сюжетами.
