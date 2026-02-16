Музыкальное фэнтези выходит в прокат с 19 февраля. Исаев подчеркнул, что выход таких проектов на большие экраны – эксклюзивное событие, однако фильм вряд ли освоит миллиард рублей в прокате.

«"Король и Шут. Навсегда", как история одной из самых легендарных групп на небосклоне поздней советской и российской музыки, имеет перспективы снискать интерес зрителей. По стране прошли спецпоказы, они имели достойную посещаемость. Думаю, у фильма есть перспектива собрать кассу. Таких проектов на российские экраны выходит крайне мало, это действительно эксклюзивное событие. Однако повторить результаты фильма "Руки Вверх!" картина не сможет. Охват, аудитория, уровень интереса и популярности не сопоставимы. Притом, что у "Короля и Шута" намного более плотное и верное ядро аудитории, чем у группы "Руки Вверх!", о цифрах, близких к миллиарду речи не идет. Но фильм однозначно покажет хорошую наработку на сеанс на своих стартовых днях, ядро аудитории соберет. Если картина получилась эмоциональной, драйвовой, конечно, аудитория будет расширена за счет других зрительских сегментов», - объяснил он.