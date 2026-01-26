Больная тема: Почему продюсеры фильмов сражаются за выгодные даты релизов
Чтобы сделать заметную рекламную кампанию, нужны гигантские вложения, сопоставимые с производством небольшого фильма, заявила НСН Наталия Клибанова.
В киноиндустрии всего несколько дат, которые точно собирают «адекватную кассу», а ставка на рекламу зачастую не срабатывает, заявила НСН главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.
Из-за темпов роста производства кинокартин в России стало не хватать календарных «больших дат» для премьер. Об этом в эфире телеканала «России 24» рассказал исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов. По его словам, обычно перед Новым годом крупные прокаты конфликтуют между собой. Он также выразил желание, чтобы у зрителей был выбор между лентами, и подчеркнул важность летнего сезона. Клибанова объяснила, почему битва за даты усиливается.
«Традиционно у нас несколько дат, которые собирают какую-то адекватную кассу. Номер один – это новогодняя битва, которая начинается где-то в середине декабря, заканчивается в середине января. На втором месте детские и студенческие каникулы – конец января, когда студенческие каникулы, потом школьные в марте и осень. Лето у нас традиционно всегда не очень в этом смысле. Когда был Голливуд, в основном были анимационные премьеры на этот период. Сейчас Фонд кино делает специальные программы, чтобы раскачать именно лето, чтобы кинотеатры не были пустыми в этот сезон. Поэтому я думаю, что за три-четыре года мы получим еще хорошие летние релизы. Но летом всегда есть специфика, так как все уезжают отдыхать, посещаемость в любом случае меньше. При этом могут быть событийные релизы, которые будут привлекать людей в кинотеатры», - рассказала она.
Клибанова подчеркнула, что дата релиза становится еще более важным фактором на фоне дорогого маркетинга.
«Дата сильно решает: сегодня возросла стоимость рекламы, поэтому маркетинг – это огромные вложения для продюсеров, а также риски, так как компенсировать эти деньги можно только уже из проката. Чтобы сделать заметную рекламную кампанию, нужны гигантские вложения, сопоставимые с производством небольшого фильма. Это очень больная тема для продюсеров. Безусловно, маркетинговые коммуникации позволяют делать какие-то прорывы и привлекать зрителей, но это огромный риск, это тяжело и больно. Можно все залить рекламой и не получить должного выхлопа. Есть вещи, которые невозможно спрогнозировать. Например, вдруг случилась хорошая погода после плохой, люди не хотят сидеть в помещении, идут на улицу. Очень много факторов влияет», - заключила собеседница НСН.
Репертуар новогодних праздников надо усиливать картинами для более универсальной аудитории, чтобы в прокате были не только сказки, сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
