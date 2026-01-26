В киноиндустрии всего несколько дат, которые точно собирают «адекватную кассу», а ставка на рекламу зачастую не срабатывает, заявила НСН главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

Из-за темпов роста производства кинокартин в России стало не хватать календарных «больших дат» для премьер. Об этом в эфире телеканала «России 24» рассказал исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов. По его словам, обычно перед Новым годом крупные прокаты конфликтуют между собой. Он также выразил желание, чтобы у зрителей был выбор между лентами, и подчеркнул важность летнего сезона. Клибанова объяснила, почему битва за даты усиливается.