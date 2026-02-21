СМИ: ВСУ атаковали Удмуртию беспилотниками с западной взрывчаткой
Украинская сторона пыталась атаковать территорию Удмуртии с помощью модифицированных беспилотников, оснащённых усиленной связью и взрывчаткой иностранного производства, пишет Telegram-канал Shot.
По данным издания, для атаки использовались дроны-камикадзе модели FP-1, оборудованные специальными ретрансляторами.
Дроны ВСУ преодолели дистанцию более 1,7 тысячи километров. По предварительным данным, запускались с территории Черниговской или Харьковской областей.
Один из дронов был уничтожен ещё на подступах к региону. Выяснилось, что беспилотник нёс около пяти килограммов пластичного взрывчатого вещества С4 с маркировкой на польском языке.
Ранее глава местного Минздрава Сергей Багин сообщил об 11 пострадавших в результате украинской атаки на Удмуртию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
