Автомобиль наполовину провалился под лед Байкала

Инцидент произошёл в районе бухты Улан‑Хада, примерно в пяти километрах от береговой линии Куркутского залива. Автомобиль обнаружили сотрудники полиции совместно с представителями Байкальского поисково‑спасательного отряда МЧС. В салоне находились женщина за рулём и ребёнок на пассажирском сиденье — самостоятельно покинуть машину они не могли.



Спасатели эвакуировали пострадавших на борт судна на воздушной подушке. Затем с помощью буксировочного троса внедорожник вытащили на лёд и доставили на берег.



Волк акцентировала внимание на том, что выезжать на лёд вне официально открытых ледовых переправ строго запрещено: подобные действия чреваты трагическими последствиями.



Напомним, что 20 февраля в районе мыса Хобой на озере Байкал произошёл другой несчастный случай: под лёд провалился автомобиль с группой китайских туристов. В машине находились девять человек, включая водителя. Спасти удалось лишь одного туриста, остальные восемь человек, в том числе 14‑летний подросток, погибли, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

