Напавший с ножом на губернатора Мурманской области погиб на СВО
В 2024 году напавший с ножом и ранивший губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов погиб на СВО. Об этом говорится в соцсетях Быданова.
В публикации отмечается, что Быданов погиб 4 января.
Напомним, в апреле 2024 года губернатор Чибис был ранен в Апатитах на пороге местного дома культуры после встречи с местными жителями. Нападавший нанес ему ножевое ранение в живот, а в последствии объяснил свои действия неприязнью к главе региона.
Чибис был госпитализирован и проходил длительное лечение. Нападавший был задержан на месте, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
