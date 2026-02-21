Напавший с ножом на губернатора Мурманской области погиб на СВО

В 2024 году напавший с ножом и ранивший губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов погиб на СВО. Об этом говорится в соцсетях Быданова.

Чибис заявил Путину, что после покушения проходит реабилитацию на работе

В публикации отмечается, что Быданов погиб 4 января.

Напомним, в апреле 2024 года губернатор Чибис был ранен в Апатитах на пороге местного дома культуры после встречи с местными жителями. Нападавший нанес ему ножевое ранение в живот, а в последствии объяснил свои действия неприязнью к главе региона.

Чибис был госпитализирован и проходил длительное лечение. Нападавший был задержан на месте, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Мурманская ОбластьПогибшиеСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры