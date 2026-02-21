Напавший с ножом на губернатора Мурманской области погиб на СВО

В публикации отмечается, что Быданов погиб 4 января.

Напомним, в апреле 2024 года губернатор Чибис был ранен в Апатитах на пороге местного дома культуры после встречи с местными жителями. Нападавший нанес ему ножевое ранение в живот, а в последствии объяснил свои действия неприязнью к главе региона.

Чибис был госпитализирован и проходил длительное лечение. Нападавший был задержан на месте, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

