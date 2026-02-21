Сборы ленты «Сказка о царе Салтане» превысили 1 млрд рублей

Сборы нового фильма режиссера Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» превысили 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Картина вышла в прокат 12 февраля и смогла побить отметку по сборам в 1 млрд рублей через девять дней. На момент написания материала касса экранизации одноименной сказки Александра Пушкина, по подсчетам ЕАИС, составляет 1 млрд 8 млн 707 тысяч 57 рублей.

«Сказка о царе Салтане» стала пятым фильмом, которому в 2026 году удалось собрать в российском прокате более 1 млрд рублей. В этом списке также оказались семейные картины «Чебурашка-2», «Простоквашино», «Буратино» и американский триллер «Горничная».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в этот же день касса картины Дмитрия Дьяченко «Чебурашка-2» достигла более 6 млрд рублей.

