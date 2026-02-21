Институт языкознания РАН назвал языки, у которых остался один носитель

По словам Казакевич, медновский алеутский язык возник в начале XIX века на острове Медном в Беринговом море. Он сформировался как смешанный язык в среде потомков русских мужчин и алеутских женщин.



Ительменский язык исторически использовался на западе Камчатки. Его последней носительницей является 87‑летняя Людмила Правдошина — она с детства владеет северным диалектом этого языка.



Помимо этого, в стране насчитывается около десяти человек, которые освоили южный диалект ительменского языка уже во взрослом возрасте. Таких людей лингвисты называют «новыми говорящими».

