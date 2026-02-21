Blackpink стали первыми музыкантами со 100 млн подписчиков на YouTube
K‑pop‑группа Blackpink вошла в историю как первый музыкальный коллектив, удостоенный красной бриллиантовой кнопки YouTube — почётной награды для каналов, набравших 100 миллионов подписчиков.
На сегодняшний день столь высокого показателя достигли менее 20 каналов в мире. Среди обладателей престижной награды — T‑Series, MrBeast, Cocomelon, Like Nastya, Vlad and Niki, SET India, WWE и Kids Diana Show. Пионером в получении этой кнопки стала индийская кинокомпания T‑Series, а в 2019 году аналогичной чести удостоился популярный видеоблогер PewDiePie.
Кроме того, поклонников группы ждёт скорый релиз: новый мини‑альбом Blackpink под названием Deadline увидит свет уже 27 февраля. В число треков войдёт композиция Jump — танцевальный поп‑сингл, выпущенный в июле. Эта песня стала первой совместной работой коллектива за три года и уже заняла верхнюю строчку в рейтинге лучших K‑pop‑композиций 2025 года по версии Apple Music.
Ранее исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов заявил НСН, что даже с возвращением в Россию крупных зарубежных музыкальных стримингов отечественные платформы оставят за собой существенную долю рынка и подписчиков.
