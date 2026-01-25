«Хотят нагнать хайп»: BadComedian возмутили 16 номинаций «Грешников» на «Оскар»
Блогер Евгений Баженов в эфире НСН подчеркнул, что «Оскар» ежегодно удивляет «возмутительными событиями».
16 номинаций на «Оскар» фильма «Грешники» — это попытка хайповать и привлечь внимание, при этом несколько статуэток по технической части, в том числе за звук и монтаж, картина должна забрать. Об этом в беседе с НСН заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Ранее стало известно, что фильм ужасов Райана Куглера «Грешники» получил 16 номинаций на «Оскар». Это стало историческим рекордом. Среди номинаций — ключевые категории: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий».
Лента уже превзошла по количеству номинаций картины «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Лэнд». У этих фильмов их было по 14. Баженов заметил, что «Оскар» не перестает удивлять.
«Не хочу уходить в какие-то системы заговоров. Может быть, как-то хотят нагнать хайп? Потому что историческое достижение в 16 номинаций — это прям невероятно. Только, чтобы привлечь внимание, наверно. Каждый год "Оскар" удивляет возмутительными событиями. То они хайпили тем, что там была пощечина (в 2022 году американский актер Уилл Смит ударил по лицу ведущего 94-й церемонии вручения "Оскара" Криса Рока, после того, как он высмеял прическу его жены – прим. НСН) — громкое событие, сейчас — вот этим. У меня предположение, что они как-то поднимают актив и интерес. Но это не отменяет того, что это историческое событие», - отметил блогер.
По мнению критика, фильм «Грешники» может получить несколько статуэток «Оскар» за техническую часть.
«Возможно, "Грешники" вообще ни одного "Оскара" не получат. Может, — только за звук и монтаж. Техническая часть у фильма на хорошем уровне. В техническом смысле фильм, безусловно, достойный. То, что он может получить какие-то "Оскары" за техническую часть — я не сомневаюсь, скорее всего, так и получит. Но то, что так много номинаций — это вызывает больше вопросов. Как бы остановились вовремя, чтобы он еще и 16 "Оскаров" не забрал, но тогда… Это уже бред. Но до этого сложно было предположить, что такой фильм среднего уровня будет номинирован на 16 "Оскаров", а так получилось. Загадывать вперед уже страшно!», - подчеркнул BadComedian.
При этом, по его словам, прошлый год оказался «скуп» на достойных претендентов на «Оскар».
«Мне кажется, для "Оскара" в целом выдался не очень хороший год, что — не повод назначать "Грешникам" 16 "Оскаров", но все равно. И не так, чтобы было из кого выбирать, не так много претендентов. Уже давно не время, когда номинировался "Властелин колец", когда был "Титаник". Проблемы не только в российском кино — это мировая тенденция. Мне сложно сказать, какой фильм обделили (номинациями на "Оскар" - прим. НСН). Думаю, в этом году они старались выбрать из чего-нибудь хоть что-то. В этом году большинство фильмов мне не по душе. Они не ужасные, но это не "Оскар". Для "Оскара" вполне нормально, что они больше авторские, чем зрительские, но даже в контексте авторских, они — не выдающиеся. Безусловно, есть достойные во всех аспектах номинанты на "Оскар". Но в этом году "Оскар" носит невыдающийся характер, поэтому обсуждаем 16 "Оскаров" у "Грешников", а не что-то еще», - заключил собеседник НСН.
Мировая премьера фильма «Грешники» состоялась 16 апреля 2025 года. Действия ленты происходят в 1932 году. По сюжету близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной город в дельте Миссисипи. Перед этим они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго.
Темнокожие братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Но посетителям заведения придется столкнуться с ирландским вампиром.
Роли в картине исполнили Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О’Коннелл, Джейми Лоусон. Сборы ужастика в мире, по данным «Кинопоиска» составили $368 млн 389 тысяч 632.
Ранее Евгений Баженов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что был удивлен попаданием фильма «Грешники» в список номинантов на «Золотой глобус» и назвал странным то, что картину Райана Куглера «рассматривают, как серьезное кино».
