«Хотят нагнать хайп»: BadComedian возмутили 16 номинаций «Грешников» на «Оскар»

«Мне кажется, для "Оскара" в целом выдался не очень хороший год, что — не повод назначать "Грешникам" 16 "Оскаров", но все равно. И не так, чтобы было из кого выбирать, не так много претендентов. Уже давно не время, когда номинировался "Властелин колец", когда был "Титаник". Проблемы не только в российском кино — это мировая тенденция. Мне сложно сказать, какой фильм обделили (номинациями на "Оскар" - прим. НСН). Думаю, в этом году они старались выбрать из чего-нибудь хоть что-то. В этом году большинство фильмов мне не по душе. Они не ужасные, но это не "Оскар". Для "Оскара" вполне нормально, что они больше авторские, чем зрительские, но даже в контексте авторских, они — не выдающиеся. Безусловно, есть достойные во всех аспектах номинанты на "Оскар". Но в этом году "Оскар" носит невыдающийся характер, поэтому обсуждаем 16 "Оскаров" у "Грешников", а не что-то еще», - заключил собеседник НСН.

Мировая премьера фильма «Грешники» состоялась 16 апреля 2025 года. Действия ленты происходят в 1932 году. По сюжету близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной город в дельте Миссисипи. Перед этим они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго.