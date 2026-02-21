Российский лыжник Коростелев стал пятым в марафоне на Олимпиаде
На Олимпийских играх в Италии российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне классическим стилем на дистанции 50 километров.
Победу одержал норвежский спортсмен Йоханнес Клебо — он преодолел дистанцию за 2 часа 7 минут 7,1 секунды и завоевал свое шестое олимпийское золото подряд. Серебро досталось другому представителю Норвегии — Мартину Нюэнгету, а бронзовую медаль выиграл Эмиль Иверсен. Примечательно, что все трое призёров прошли всю дистанцию без смены лыж.
В ходе гонки Коростелев удерживал четвертую позицию, однако на последнем круге его обошел французский лыжник Тео Шели. В итоге отставание Савелия Коростелева от победителя Йоханнеса Клебо составило 3 минуты 16 секунд.
Ранее молодой российский фигурист Петр Гуменник, выступивший на Олимпиаде-2026 в Италии, и занявший там шестое место в мужском одиночном катании, подтвердил, что не получил эксклюзивный смартфон «Samsung», который вручали всем участникам Игр, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
