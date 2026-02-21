Опрос показал, как россияне планируют провести 23 февраля
Большинство жителей России планируют отметить День защитника Отечества (23 февраля) в кругу близких, свидительствуют данные опроса, которые есть в распоряжении НСН.
Опрос, охвативший свыше 900 горожан старше 18 лет, показал, что 61% респондентов намерены провести праздник дома с семьёй и друзьями. Ещё 12% предпочтут встречи вне дома, 9% собираются сходить в кино, а 7% — посетить концерты. Как отмечается в сообщении, для многих россиян этот день — прежде всего возможность отдохнуть, посвятив время музыке, чтению или просмотру фильмов.
Кроме того, аналитики выяснили, что 23 февраля прочно закрепился в числе ключевых праздников страны. Четверть опрошенных назвали его главной патриотической датой, а среди респондентов старше 55 лет этот показатель ещё выше — 29%.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила НСН, что российские женщины не в обиде на то, что они наравне с мужчинами получают награды Героя России, а не Героини.
