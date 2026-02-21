Российские страховщики заявили о запрете работы с клиниками в Индии

Власти Индии запретили российским страховым компаниям напрямую работать с частными клиниками — об этом сообщила директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева в комментарии Ассоциации туроператоров России (АТОР). Она назвала шаг Нью‑Дели «недружественным и тревожным».

С 2026 года индийские коммерческие клиники больше не заключают прямые договоры с российскими компаниями‑ассистансами и не принимают от них гарантий — ранее ограничение касалось только госучреждений. Теперь страховщикам придётся перезаключать множество договоров.

По словам Алчеевой, аналогичная ситуация наблюдается на Кубе и в Доминикане: местные ассистансы действуют автономно, что усложняет взаимодействие, но не лишает клиентов медицинской помощи.

Инцидент получил огласку после случая на Гоа: 56‑летняя туристка из Москвы скончалась после госпитализации, а госпиталь потребовал от её близких оплатить услуги на сумму около 1,4 тысячи долларов и транспортировку тела в морг. «ЕВРОИНС» сообщила, что расходы возместят после подачи документов, но сначала счёт нужно оплатить самостоятельно.

